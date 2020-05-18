美國掌握武漢實驗室「不少壞消息」　川普：中國必須阻止它！

▲美國總統川普表示他有許多關於病毒起源的壞消息。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球擴散，美國也繼續將病毒來源指向武漢實驗室，美國總統川普接受訪問時再度指出，美方掌握了不少關於病毒的「壞消息」。白宮經濟顧問納瓦洛更直批，中國在世界衛生組織的掩護下隱瞞疫情，並讓數十萬中國人飛往世界各國，新冠肺炎才因此擴散開來。

川普（Donald Trump）17日接受《福斯新聞》專訪時表示，美方掌握許多關於武漢實驗室的訊息，且大部分都不太好，「不管它（病毒）是來自實驗室或是蝙蝠，它都是來自於中國，所以中國必須阻止它。」

納瓦洛（Peter Navarro）則直接在ABC的訪問中說，病毒就是在武漢發生的，零號病人是在去年11月被感染的，「中國在WHO的掩護下，將新冠病毒隱瞞了兩個月，然後允許數十萬中國人搭飛機前往米蘭、紐約等世界各國，疫情就在當地傳開。」納瓦洛痛批，中國本可以把病毒留在武漢，結果卻讓它成為了一種流行病。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也說，美國已多次要求派出小組前往武漢調查，「我們知道它（病毒）起源於武漢，但我們不知道它從哪裡來，從誰的手中流出，這都是很重要的問題。」CNN曾報導，美國已準備好對中國做出懲罰手段，包含經濟制裁、新的貿易政策等。

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