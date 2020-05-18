國際旅遊重啟！史丹佛與台合作　.找尋「最短、最安全隔離期」

▲台灣與史丹佛醫學院合作一項國外旅客檢測計畫。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情趨緩，已經連續11天0確診，超過一個月沒有新增本土案例。台灣政府和美國史丹佛醫學院目前正著手一項「國外旅客準備檢疫和檢測」合作計畫，希望提供未來重啟國際旅遊的新協議、新規範。

根據《金融時報》報導，台灣在防疫方面出色的表現，引起了其他國家高度關注。台灣與史丹佛醫學院就計畫在6月進行合作，安排500名受試者從舊金山搭乘飛機飛往台北，這些受試者在登機前都已經完成病毒檢測並呈現陰性，他們在抵達台灣後，會先接受為期14天的隔離檢疫，過程中還會每2天做一次病毒檢測。

參與計畫的史丹佛醫學院教授王智弘（Jason Wang）說明，「這項計畫的目標，是希望找出最短、最安全的隔離時間，讓那些必須短暫入境的商務人士可以盡快解除隔離時間。不用在等待2周，而是幾天就能結束隔離」。

雖然目前防疫有成，台灣政府相關部門指出，除非已經研發出新冠病毒疫苗，否則不會恢復正常國際旅遊，衛生官員同時也在找尋方法，來通融部分重要的商業旅遊。

▲台灣連續11天零確診。（圖／曾梓倩製）

「有鑑於我們的感染率與其他大多數國家相比之下較低，我們當然只會向那些疫情獲得良好控制的國家作開放。不過這將會等上一段很長的時間。」中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳提到，台灣最近正在審查一項計畫，接納部分出於重要經濟或政治因素，需來到台灣的國外旅客入境。政府將會在這些國外旅客抵達後每隔一段時間都對他們進行檢測，並做好隔離，而台灣政府與史丹佛醫學院的檢測計畫，正好可以為此奠定基礎。

行政院副院長陳其邁提到，「我們希望制訂一種安全的旅行協議，以逐步恢復與部份國家的旅行來往。」王智弘補充，這項合作項目將可用於登機前的快速篩檢，讓大量旅客可以在到達目的地後，進行更為時間更短的隔離。

作為流行病學家，台灣副總統陳建仁也說到，與其他國家相比，台灣需要更多時間來重啟與中國的旅行往來，因為中國缺乏透明度，「直到今天，我們甚至還不能得知中國到底有多少人接受了測試，因此，我們必須更加謹慎」。