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沙國主權基金搜刮歐美藍籌股！　逢低買進超過2300億資產

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▲▼ 沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

▲沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

沙烏地阿拉伯規模3,000億美元的主權財富基金「公共投資基金」（Public Investment Fund, 簡稱PIF），在上季疫情重挫全球資產之際，逢低入手了多間美國企業的股權，總值數十億美元。

據美國上週五晚間公布的資料顯示，截至三月底，PIF 買入了 Facebook Inc.、迪士尼（Walt Disney Company, DIS）、萬豪國際集團（Marriott International Inc., MAR）和思科系統（Cisco Systems Inc., CSCO），各約5億美元的股票，另外還包括花旗集團5.22億美元、美國銀行4.88億美元，及輝瑞和星巴克等少數股權，估計至少買進價值77億美元（約新台幣2,310億元）的資產。

請繼續往下閱讀...

全球股市3月大跌至低點，股市基金經理人哀鴻遍野，此時 PIF 開始頻繁買入，更在國際油價與能源股重挫之際，大買英國石油（BP）、荷蘭皇家殼牌和道達爾等石油公司股票；3月下旬全球股市觸及谷底開始反彈，4月沙國與俄羅斯達成減產協議，PIF 因而大賺不少。

據外媒報導，3月底 PIF 已擁有市值約8.28億美元的英國石油股權及約7.14億美元的波音公司股權，最近幾週 PIF 仍持續買進郵輪公司嘉年華（Carnival）、娛樂公司 Live Nation 等各約5億美元的股票，還擁有 Uber 和電動汽車公司 Lucid Motors 的股份。

PIF 正在積極尋找全球中長線的投資契機，一位掌握 PIF 操作手法的人士指出，沙烏地阿拉伯看好油價和全球經濟的回升，正透過投資股票，像是工業和能源公司中帶來可觀的回報；同時進一步使該國人民受益，推動國內經濟成長。

＃ 獻給全天下母親的凍齡魔方！

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