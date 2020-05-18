智利內閣2名高官中招　連同23名立法者需隔離

▲聖地牙哥是智利疫情最為嚴重的城市。（圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

智利財政部長伊格納西奧·布里昂內斯（Ignacio Briones）和總統府秘書長費利佩·沃德（Felipe Ward）在國會談判期間，曾與確診的議員密切接觸，日前接受隔離，直到二採陰性為止。目前最少還有23位立法者在國會與受感染的議員見面後，需要進行隔離。

布里昂內斯是智利經濟刺激計劃方面的主要領導人，這項計劃佔南美國家國內生產總值（GDP）的近7％，他表示，「我們將持續在家解決這困難時期需面對的緊急問題」。而沃德則是智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）的密友。

全球最大的銅生產國智利目前有4萬3781例確診者，累積450死亡案例。隨著南半球來臨的冬季，可能使新冠病毒的病例激增，衛生當局宣佈，將全面封鎖擁有600萬人口的首都聖地牙哥城市。

智利疫情最為嚴重的聖地牙哥，集中全國72%的確診病例。智利大學公共衛生學院表示，截至10日全國的ICU病床使用率已達77%，聖地牙哥的ICU病床更達87%，預測在未來2周內將會沒有足夠的病床，並且6月的死亡率還會大幅提升。

對此，智利醫療網絡部副部長蘇尼加（Arturo Zúñiga）表示，附有呼吸機的ICU病床已增加700張，並且要求醫療機構盡可能騰出病床，已防止醫療系統崩潰。