N號房始祖GODGOD正臉示人！　認了「性觀念錯誤」無表情向受虐者道歉

▲ 文炯旭冷靜回答記者提問。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓聊天室性剝削案震驚國際，最早創立「N號房」的始祖GODGOD本名文炯旭（문형욱，音譯），被警方以「公開長相」的方式處分，18日步出警局時被限制不得遮掩臉部，僅戴著眼鏡，以淡然的表情被押送上車，前往地檢署。

現年24歲的男大生文炯旭涉違反兒少性保護法等9項罪嫌被羈押，當地時間18日下午2時自慶北地方警察廳移送大邱地檢署安東支廳。根據公開個資審議委員會的決定，他不得戴帽子或口罩，戴著平常使用的眼鏡面對媒體鏡頭。

當被問及犯罪動機時，文炯旭開口道，「對受害者和受害者家屬很抱歉，我似乎抱持著錯誤的性觀念」，針對受害者人數則表示，「如同我對警察所說，有50多人，教唆性侵的案件約有3次」，對長相被公開一事表示「後悔和抱歉」。但他澄清，和「博士房」主嫌趙主彬毫無關係。

警方此前約掌握10名受害者，但文炯旭落網後宣稱，有超過50人受害，警方接著又掌握到11人。調查發現，他還曾威脅3名試圖報警的受害者家長。由於文炯旭供稱，2015年左右就有類似犯行，警方才掌握他2015年6月的犯行，已經擴大調查。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。