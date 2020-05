阿富汗汽車自殺攻擊至少47死傷！　傳多名國家安全局員工遇難

記者詹雅婷/綜合外電報導

阿富汗東部加茲尼省(Ghazni)18日發生汽車炸彈攻擊事件,事發地點就位在阿富汗國家安全局(NDS)大樓附近,造成至少7人死亡、40多人受傷,外傳多名遇難者為國家安全局員工。

綜合法新社、俄羅斯衛星通訊社報導,阿富汗內政部稍早已證實有攻擊事件發生,但現階段拒絕提供進一步細節。截至目前,並沒有任何激進組織宣稱犯案。

在此一事件發生的同時,首都喀布爾政府和塔利班組織(Taliban)之間的武裝衝突事件仍不斷發生。5月12日,喀布爾一間婦產科醫院遭遇恐怖攻擊,造成14人死亡,其中包括2名新生兒;同日,東部楠格哈爾省一場喪禮上也發生恐攻,導致24死、68傷。

#AFG. At least five killed 32 others wounded after car bomb targeted #NDS facility in capital city of central #Ghazni province of #Afghanistan early morning Monday, officials said.

So far no group has claimed responsibility for the attack.