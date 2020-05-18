Dyson創辦人自曝電動車計畫燒掉185億元「損失了3%財富」　原型車首次曝光！

▲James Dyson 。（圖／翻攝自Sunday Times）

記者陳心怡／外電報導

Dyson的家電產品向來廣受大家喜愛，因此在2016年推出電動車開發計劃的時候，引起相當大的話題。可惜經過幾年研究後，Dyson去年決定放棄計劃，但過程內幕直到最近才曝光，總裁戴森（James Dyson）日前接受訪問坦言，自己為此燒掉了5億英鎊（約合新台幣185億元），損失了3%的財富。

在《Sunday Times》的訪談中，戴森提到先前計劃開發的電動車代號為 N536，是一部 7 人座的 SUV，採用 Dyson 專利固態電池提供電力，續航力高達 965 公里，差不多是 Tesla Model X 長續航版的兩倍。這部 N536 除了長續航，動力亦相當驚人，0-100 km/h只需要 4.8 秒，最高速度也達 200 km/h。

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▲James Dyson分享電動車計畫 。（圖／翻攝自Sunday Times）

戴森表示自己為電動車計畫投入了約 5 億英鎊，約佔他身家 162 億英鎊的 3%，並且團隊規模曾一度高達 600 人左右，不過，他在去年10月放棄了開發電動汽車的計劃，在一封電子郵件中告訴員工，「儘管我們在整個開發過程中一直很努力，但實在無法找到商業化的方法。」他補充稱，將專注於製造固態電池的艱鉅任務以及其他諸如機器學習和人工智慧等技術。

戴森透露，戴森汽車的成本價格大約為15萬英鎊（約新台幣557萬元），遠高出普通汽車的造價，投入市場之後的售價將會更高，預估市場表現可能不會很好，甚至可能出現巨額虧損。戴森認為，造車風險太大，因此果斷停止了這項計畫。

戴森在接受採訪時表示「這令人非常沮喪和失望，我們的生活中充滿了風險和失敗。我們嘗試過但失敗了，生活並不容易。」

雖然戴森電動車計畫目前已經取消了，但這款車在此之前還沒有向外界公開過實車，僅有幾張圖片。此次，戴森首次在英國威爾特郡的戴森研發中心，展示了原型車，曝光的照片也算是完成一小個心願，希望有一天戴森可以重啟電動車計畫。

此外，戴森公司最近還斥資約2500萬美元，利用現有的電機技術製造出一款用於治療新冠肺炎患者的呼吸機。但英國政府上月告訴戴森不需要其研發的呼吸機，戴森表示，他並不後悔公司在開發呼吸機所投入的資源。