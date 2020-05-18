川普次子：新冠病毒大選完會神奇消失！　打擊我爸連任的可悲手段

▲川普兒子Eric Trump。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

美國總統川普的兒子艾瑞克（Eric Trump）上周六接受《Fox News》訪問時說，11月3日大選完後，新冠病毒會神奇地突然消失，每個人也能重新復工。不過，艾瑞克的言論明顯與公共衛生專家的看法不同，專家表示，秋冬會有一波更嚴重的疫情爆發。

艾瑞克更指控民主黨，利用新冠肺炎疫情大流行，讓他的父親無法舉辦競選集會，行為實在太可悲，「他們用疫情阻止爸爸最棒的競選工具，讓他沒辦法再舉辦5萬人的室內造勢活動」。川普長子唐納（Donald Trump Jr.）過去也曾表示，新冠肺炎是民主黨用來打擊父親競選連任的手段。

艾瑞克更說，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）每次上台演說都會出包，所以現在的狀況他很開心，讓他可以避免競選活動。「拜登號召不到10個人，但我爸可以號召5萬人。」

但根據《News Week》報導，川普競選活動的參與人數有灌水嫌疑，川普2月宣稱有5萬人出席新罕布殊爾（New Hampshire）的造勢現場，但場館最大容量只有1萬1700人。

新冠肺炎在美國有150萬人確診，近9萬人死亡。對於艾瑞克的言論，美國衛生與公共服務部長阿札爾（Alex Azar）回應，任何誇張的言論都不合適，民眾需要的是正確、中立的資訊，人民健康與經濟福利不該淪為黨派鬥爭的工具。