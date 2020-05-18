以色列組聯合政府結束長18月政治內鬥　最快7月合併約旦河西岸





▲總理尼坦雅胡將與藍白聯盟領袖甘茨共組新政府。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

經過了3次的選舉，18個月的政治僵局之後，以色列在17日宣布將組成聯合政府。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布，與政治聯盟「藍白聯盟」（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）組成聯合政府，17日已經通過內閣名單，將共同帶領以色列度過疫情危機以及經濟影響。

綜合外媒報導，以色列國會（Knesset）舉行表決以73票通過，尼坦雅胡與藍白聯盟領袖甘茨共組新政府，甘茨將於2021年11月17日接替總理職務，結束以色列有史以來最漫長的政治危機。尼坦雅胡表示，甘茨在2014年所領導「保護邊陲行動」（Operation Protective Edge）時，兩人默契極佳，共同合作時氣氛良好，相信在新的政府，兩人依舊可以表現的很好，一起為人民服務。

現年70歲的尼坦雅胡於1996年首次擔任總理，並於2009年後再任，目前已連任三個任期，他表示，這一次決定共組政府，希望可以避免因分裂而出現第四次大選，現在處於疫情的非常時期，大家要一起並肩合作，共同對抗病毒。甘茨則表示，「以色列最長的政治危機已經結束了，現在是時候結束這個分裂與煽動的時代，開始進入團結與和解的時代。」





▲以色列士兵在約旦河西岸佔領區，朝巴勒斯坦示威者發射催淚瓦斯。（圖／路透）

此外，政府也宣布最新的施政計畫，最快會於7月1日合併約旦河西岸屯墾區。尼坦雅胡表示，是時候對猶狄亞和撒馬利亞區（Judea and Samaria）猶太社區行使主權了，這樣做會使得關係越來越靠近，並不會造成對立，而不管在任何情況下，這些屯墾區都會成為以色列的一部分。」

猶狄亞和撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區的官方名稱。巴勒斯坦人視以色列的「屯墾」為非法入侵，主張在約旦河西岸、東耶路撒冷和加薩走廊建立國家。目前，以色列已經吞併了東耶路撒冷，但從加薩撤出。約旦河西岸則處於以方的軍事佔領之下，巴勒斯坦擁有有限的自治權。