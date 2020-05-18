檢察廳法修法招致強烈反彈　安倍擬暫讓步

▲日本首相安倍晉三 。（圖／路透）

文／中央社東京18日綜合外電報導

日本首相安倍晉三原本執意推動檢察廳法修正案，但被律師及民眾質疑威脅檢察獨立，招致強烈反彈。日媒報導，值此防疫重要時期，安倍有意暫緩修法，短期內將做最後判斷。

日本讀賣新聞報導，目前傳出日本政府有意暫緩在本會期表決通過檢察廳法修正案，理由是如果不理會在野黨與輿論反彈強行表決，有可能對內閣造成重大打擊，安倍將與執政黨幹部商議，短期內做出最後判斷。

日本共同社報導，日本政府為因應疫情將提出的2020年度第2次補正預算案，高層官員以此為例指出，在最重要的時期，朝野政黨的關係不能動盪不安。

檢察廳法修正案以及將國家公務員退休年齡提高到65歲的國家公務員法修正案等，日前被包裹送進國會，並在8日進入眾議院內閣委員會審議。由於檢察廳法修正案與63歲的東京高等檢察廳檢察長黑川弘務退休年限被延長有關，備受外界關注。

今年1月31日，安倍政府罕見地在內閣會議上決定，將原訂2月退休的黑川弘務退休年限延到8月，外界臆測黑川深受安倍政府信賴，將被安倍政府推上下一任檢察總長寶座，對安倍政府此舉多所批評。

反對檢察廳法修正案的律師表示，修法賦予內閣及法務大臣可決定檢察長等人的退休延長年限，威脅到檢察體系的政治中立性及獨立性。

日本政府修法版本明訂，只要內閣及法務大臣認為有必要，即使檢察官或檢察幹部到了退休或必須離開幹部職的年限時，最多可被延長3年，安倍對此解釋，「希望最大限度活用這些高齡職員豐富的知識與經驗」。

執政黨原本有意在上週的內閣委員會強渡關山，以便能在本會期完成修法，但不僅在野4黨聯合對負責修法的國家公務員制度擔當大臣武田良太提出不信任案，連77歲的前檢察總長松尾邦弘等檢察界前輩，也出面反對檢察廳法修法，並將反對意見書送交法務省。

意見書認為修法「意圖正當化政治權力介入檢察人事、限制不遵照政府意思的檢方行動」，要求撤回同意延長退休年限規定。

意見書由14名日本檢察界前輩聯名提出，加上之前也有多位前檢察長跳出來反對政府提出的修法，可謂相當罕見。

意見書認為內閣會議決定延長黑川退休年限是「違法」，導致黑川超過退休年限仍留在原本職務上這種「異常狀態」持續，而修法就是「追認違法決議」。

除了政界與法界，「抗議檢察廳法修正草案」的標籤（Hashtag），短時間內也在推特名列日本熱門話題首位，包括作家、漫畫家、演員及音樂家等人，日前都在推特上表達對修法的抗議，讓爭議愈演愈烈，也讓輿論多數反對修法。