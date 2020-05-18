台商不用繞道！　金管會開放可在OBU開戶資金調度更便利

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

為吸引台商資金回流，金管會針對上億元高資產客戶推出新財管方案，金管會主委顧立雄今（18）日表示，目前已與央行協調開放以授信為目的的國內廠商，可以在OBU開戶，不需要繞道到境外設立公司，有利於中小企業資金調度。

金管會主委顧立雄今天受訪時指出，國際金融業務分行（OBU）業務放寬已與央行達成共識，也就是以授信為目的，讓國內廠商可以在OBU開戶，不需要「繞道」，過去8、9成的台商都先成立境外公司，未來希望以授信為目的的公司，可以直接在OBU開戶，相關細節與央行再行討論。

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至於是否要修法，顧立雄表示，「不用修OBU條例」，原先條例已有訂定，現在重點在於以授信為目的的國內廠商，可以到OBU開戶，在OBU廠商用授信拿到外幣可以去購料等，只要做控管，將在央行同意後盡快公布，而目前只有DBU（外匯指定銀行）有這樣的功能。

不少台商在境外成立資金調度或公司，這項業務開放後是否有實質利益，顧立雄說，對中小企業會比較方便，大公司確實有境外公司，中小企業則是繞道海外設境外公司，以法律觀點來看，這種繞道是「掛羊頭賣狗肉」，明明是台資企業卻變成外資。

隨著CSR關係共同申報上路後，設立境外公司已不是易事，要有實質交易基礎才能在境外設公司，顧立雄說，由於現在會被查，既然已有OBU、DBU，為讓運作良好，何苦再讓台商繞道境外，「名正言順去做，對OBU查核也更容易」。

對於是否享有免稅？顧立雄表示，現在不修正條例，在授信範圍之內，沒有涉及稅負，因此境內企業現行繳多少稅，就要繳多少稅，並沒有享受境外公司免稅待遇，希望用台幣換外幣，在DBU運作，中小企業透過OBU資金調度會靈活，也可促進實質管理的有效性。