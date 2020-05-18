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耶路撒冷郵報：中國大使之死時機敏感　具諜報片元素

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▲▼ 中國駐以色列大使杜偉17日陳屍在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐以色列大使杜偉17日陳屍在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉18日專電

中國駐以色列大使杜偉昨天死於官邸。「耶路撒冷郵報」報導，華府和北京升高摩擦，牽動美國-以色列-中國三角關係，此事具備好萊塢地緣政治諜報片所有元素。

57歲的杜偉2月中旬履新，5月17日陳屍在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。他15日曾譴責到訪以色列的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。蓬佩奧除指責中國對以色列的投資，並指控中國隱瞞2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情資訊。

「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）報導，為爭奪世界主宰權，也為了正在癱瘓全球的2019冠狀病毒疾病從何而來，東、西方兩強中國和美國隔空交火且敵意日增，卡在中間的小國以色列既要美國保護，也要從中國獲取技術與基礎設施，左右為難。

▲▼ 中國駐以色列大使杜偉17日陳屍在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。（圖／路透）

▲杜偉出生於中國山東省，是職業外交官，曾任中國駐烏克蘭大使。（圖／路透）

在這個凡事都不只是表面上那麼簡單的時代，外界自然會在死亡時機，以及新冠肺炎、第5代行動通訊（5G）和營造工程等三角習題上作文章。此事發生於蓬佩奧上週訪問以色列並升高美、中對立後不久，給陰謀論者逮到興風作浪的機會。

華府和北京近幾年升高摩擦，牽動美國-以色列-中國三角關係。中資企業在以色列全境投資、執行基礎建設計畫之際，以色列也因強化對中國經濟合作而深陷這場鬥爭中。中國投資擴建海法（Haifa）港口碼頭，未來也將由中國企業營運，是一個例子。

美國對於以、中關係日增引以為憂，認為在網路安全和情報上將構成威脅。蓬佩奧和美國總統川普都對以色列警告，強調若不懸崖勒馬，恐怕會犧牲與華府在安全和情報分享方面的合作。

川普批評中國對新型冠狀病毒的處理不當，杜偉對此堅定反對。報導說，這些也許難說跟杜偉驟逝有關，但可確定的是，好萊塢或特拉維夫的編劇應該已經快寫好下一齣國際地緣政治懸疑驚悚大片的劇本。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

「以色列時報」（The Times of Israel）則報導，中國政府將派調查人員赴以色列調查杜偉之死。

中國官媒報導：「初步判斷，杜偉大使因身體健康原因意外去世，具體還需進一步核實。」

以色列「國土報」（Haaretz）報導，中國的特別團隊將「獨立調查」，並安排將遺體後送回中國，團隊成員包括家屬代表。他們不必進行14天的防疫隔離。

杜偉出生於中國山東省，是職業外交官，曾任中國駐烏克蘭大使。

▼消息指出，中國政府將派調查人員赴以色列調查杜偉之死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 中國駐以色列大使杜偉17日陳屍在特拉維夫北方的赫茲利亞市（Herzliya）官邸。（圖／達志影像／美聯社）

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