美中角力使台商陷困境！　謝金河指出台股上市櫃Q1財報四大重點

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

台股全體上市櫃公司第一季淨利完全公告，財信傳媒董事長謝金河於臉書表示，首季季報值得深入探討，其中有幾個突出的特點值得探究。他指出四大指標，包括台積電、鴻海、台塑四寶與因中國市場而減損收益的台灣企業，未來美中角力加劇，台商處境恐怕會更困難。

一、台積電的護國神山角色更突顯

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今年首季全體上市櫃企業淨利3,510億，比去年同期減少20.7%，而台積電一家公司淨利1,169.8億元，占了整體上市櫃公司的三分之一，可以想見台積電對台灣的資本市場多麼重要。

二、鴻海獲利被打回20年前

鴻海面臨20年來最差的單季財報，首季淨利僅20.83億元，一場疫情把鴻海打回20年前。如果這是新常態，鴻海的未來將面臨考驗，首季EPS只有0.15元，後面三季的表現該如何追回來會是一個問題。

三、油價大跌致台塑集團現警訊

台塑集團今年面臨大挑戰，台塑四寶有三家出現虧損，其中台塑石化虧99.93億元、台化虧損46.09億元，這在歷史上出現虧損的紀錄非常不常見；台塑今年首季也虧損3.93億，只有南亞一家賺錢，首季獲利衰退20％。

謝金河點出，更值得關注的是台塑集團在中國的收益都出現負值，台塑石化每年都賠錢，台化去年中國收益39.2億，首季賠4.7億元，台塑也虧3.13億。台塑集團這些年把希望寄託在中國，首季的狀況值得警戒。

四、台灣企業在中國的收益壓力逐漸加大

今年台灣的筆電供不應求，但仁寶電腦首季只有6.05億，比去年第四季的20.14億減少一半以上，其中在中國就虧損了9.65億。台玻在中國首季賠5.74億元，85度C在中國的收益從2017年18.2億、2018年14.44億、2019年7.2億到今年首季變成虧損6,066萬元，瓦城、王品、新天地也都虧損。

謝金河表示，餐飲業都覺得大陸市場很大，空間也很大，然而經營獲利並沒有想像中那麼容易。過去台灣的企業靠中國投資收益美化帳面，但在以後可能會侵蝕老本。

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