北極星-KY受疫情影響停工　獲美國政府補助126萬美元

▲北極星-KY。（圖／北極星提供）

記者姚惠茹／台北報導

北極星-KY（6550）今（18）日宣布，美國公司及工廠獲美國政府補助126萬美元（約3789萬元台幣），主要是由於受到疫情影響，北極星位在北加州的工廠無法全面開工，其CDMO (藥品委託研究開發暨生產服務 ) 業務也無法完全按原來進度進行。

北極星-KY表示，去年底與美商Helix BioMedix, Inc.完成簽署的合約，原本預計在上半年發生的收入將延至下半年，不過該廠多元的業務開發工作仍積極進行，預計年底前達成有2~3家客戶的目標不變。

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北極星-KY指出，目前北加州的工廠原本只負責生產自家的臨床用藥ADI-PEG20，但由於產能大量閒置，公司自去年中開始改變策略，除了要求工廠必須滿足北極星所有的臨床用藥需求之外，同時對外發展CDMO業務。

北極星-KY進一步指出，北極星在大腸桿菌生產蛋白質方面，經由生產自家產品累積10年以上的經驗，建立非常好的生產技術，因此當該業務推出後，很快就獲得客戶的青睞。

北極星-KY強調，去年公司曾說期望2年後工廠能自給自足，達到損益兩平目標，現在已展現初步的成果，接下來希望全球疫情能逐漸轉解，降低對該廠相關業務的衝擊，讓CDMO業務仍能如期發展；至於新藥開發部分，公司也仍持續進行中，若有最新進展將會在最短時間向投資人做詳盡的報告。