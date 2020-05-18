紐約市公園現「大白圈群」　維持社交距離引網熱議：人體停車場

實習記者陳妙津／綜合報導

為了讓市民們能在安全範圍享受出外活動，紐約市公園推出新招，在布魯克林的公園草坪內畫出一個個白圈，民眾可以在屬於自己的白圈內自由活動，奇妙的景象引起熱議，還有人戲稱這種安排宛如「人體停車場」。

▲紐約市民在各自的白圈中享受戶外活動，引起網友熱議。（圖／路透，下同）

據《紐約時報》報導，布魯克林的多米諾公園中，紐約人群或個人獨享大白圈內的草坪，或與三兩好友坐在同一個圈中聊天，在保持社交距離的前提下，出外享受陽光，這段畫面被前新聞記者珍妮佛（Jennifer 8 Lee）發布在推特上，並表示畫面令人震驚，「如果把這段影片播給2019年的人看，他們說不定會覺得是好萊塢的反烏托邦節目，而不是真實生活。」

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT — Jennifer 8. Lee (@jenny8lee) May 15, 2020

但即使如此，大多數紐約人都適應良好。紐約市辦公室發表公開聲明表示，未來將在某些公園增加巡邏次數，在必要時維持人群間的社交距離。不過，市長白思豪表示，紐約尚未準備好開放海水浴場，僅允許民眾在維持距離的前提下在海灘上散步。

紐約州長古莫則說，紐約州已與另三州達成協議，準備開放海灘，但各地方政府仍可視情況選擇是否繼續關閉，「所有關鍵指標持續下降中，沒有人比我更想重新開業，但必須先確保疫情持續獲得控制。」