紐約市公園現「大白圈群」　維持社交距離引網熱議：人體停車場

實習記者陳妙津/綜合報導

為了讓市民們能在安全範圍享受出外活動,紐約市公園推出新招,在布魯克林的公園草坪內畫出一個個白圈,民眾可以在屬於自己的白圈內自由活動,奇妙的景象引起熱議,還有人戲稱這種安排宛如「人體停車場」。

▲紐約市民在各自的白圈中享受戶外活動,引起網友熱議。(圖/路透,下同)

據《紐約時報》報導,布魯克林的多米諾公園中,紐約人群或個人獨享大白圈內的草坪,或與三兩好友坐在同一個圈中聊天,在保持社交距離的前提下,出外享受陽光,這段畫面被前新聞記者珍妮佛(Jennifer 8 Lee)發布在推特上,並表示畫面令人震驚,「如果把這段影片播給2019年的人看,他們說不定會覺得是好萊塢的反烏托邦節目,而不是真實生活。」

They’ve made little round human parking spots in Domino Park in Brooklyn! (This park is often the poster child for social distancing fácil). pic.twitter.com/VJzZ0WAdeT