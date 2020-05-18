ECFA十年大限下月到期「會不會失效？」經濟部：陸方並未發出終止通知

▲經濟部表示，目前沒接到陸方有通知說單方面中止ECFA，目前仍依ECFA規定執行。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

針對「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）是否有十年大限的問題，經濟部政務次長王美花今（18）日於立法院表示，截至目前為止，「兩岸沒有在談終止的事情」，陸方並未發出終止通知給台灣；換言之，ECFA暫時沒有終止的危機。

立法院經濟委員會今天以「108年度經濟事務財團法人業務實地查核報告」為題，邀請經濟部政務次長王美花列席報告並備詢，朝野立委謝衣鳳、楊瓊櫻、陳亭妃、翁重鈞、孔文吉等關注ECFA協議是否有十年大限，以及對我國產業影響的問題。

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▲針對ECFA是否有十年大限的問題，經濟部政務次長王美花表示，截至目前為止，「兩岸沒有在談終止的事情。」（圖／記者李毓康攝）

對於工商界擔心大陸是否調整或中止ECFA，王美花表示，ECFA條文中沒有十年到期規定，目前也沒接到中方有通知說單方面中止，目前仍依ECFA規定執行。

國民黨立委翁重鈞接著問，執政黨到底對於ECFA延續與否的立場為何？王美花回應指出，經濟部一直都有滾動檢討ECFA執行成效，立委們也要求提出檢討報告及相關說帖，經濟部將著手進行、儘快提出。

依據世界貿易組織（WTO）諒解備忘錄第廿四條規定，架構協議合理期限只有十年，也就是說架構協議十年，應完成完整的自由貿易協議（FTA）實質內容，否則其他會員可以對此「架構」，提出異議。

ECFA當時我方主談代表、前海基會副董事長兼秘書長高孔廉日前指出，ECFA協議中雖然沒有明定十年終止條款，但在第十六條有終止協議的規定。至於大陸方面會不會叫停？他認為，主張維持的是著眼於兩岸關係的和平穩定及經濟融合。主張終止的則是認為大陸讓利太多，而台灣方面並沒正面回應，而且愈來愈反中對抗，以上正反兩面都還只是民間及學者的討論，還不見官方的正式說明。

依據ECFA條文第十六條規定，任何一方可書面通知要終止協議，通知後雙方應在通知發出後三十日內開始協商，協商若沒達成一致，ECFA可在發出通知的一百八十天中止。