英投入47億幫助牛津研發疫苗　盼9月前取得3千劑供國人注射

▲岑浩文表示，政府將再增加8,400萬英鎊幫助疫苗研發。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎爆發之後，許多國家都在積極研發抗疫疫苗，英國商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）17日表示，若牛津大學所研發的疫苗證實是有效的，政府將會投放約1.3億英鎊（約新台幣47億元）來幫助疫苗順利大量生產，且希望英國可以在9月之前，優先取得3,000萬劑的疫苗。

綜合外媒報導，岑浩文表示，牛津大學及倫敦帝國學院所分別研發的疫苗計劃都順利進行中。牛津大學目前正在進行臨床試驗，研究人員在6隻小獼猴身上做測試，實驗結果發現，部分注射過疫苗的獼猴在14天就已產生抗體，28天過後，所有的獼猴身上都出現病毒抗體，證實此疫苗對獼猴產生保護作用，而獼猴們所注射的劑量大約是人類的一半。

英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）4月宣布，與牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）共同合作開發新冠肺炎疫苗。英國政府先前已經投入4,700萬英鎊（約新台幣17億元）的資金，若實驗過後，證實疫苗是可以有效抗疫的，將再增加8,400萬英鎊（約新台幣30億元），幫助疫苗順利研發且大量生產，預計讓一半的英國人能夠施打疫苗。

岑浩文表示，「我們的研究人員處於疫苗研發的前端，與阿斯利康製藥的協議中，除了確保讓英國國民可以優先獲得之外，也會提供給其他需要的國家。」目前英國正在逐漸「放寬」封城措施，環保組織向民眾推廣，出門「以單車代步」，若要出門盡量騎單車，且保持安全的社交距離。