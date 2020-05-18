好心有好報！工程師搭車意外救警察一命　買樂透中3千多萬元

▲救人一命的男子後來中了大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情導致各地封城，一名警察執勤時突然病發，四周無人的當下幸好一名路過男子立即上前為他進行急救，最後成功救回一條性命，或許是好心有好報，對方後來買樂透竟然中了大獎，幸運贏得英鎊100萬元（約台幣3千6多萬元）的大獎。

來自埃塞克斯郡(Essex) 莫爾登市(Maldon)的33歲男子坎蒂(Anthony Canty)，身為水利工程師的他疫情期間負責維護倫敦市中心醫院和護理院的水質，上月下班搭乘巴士回家時，一名正在值勤的警官突然發病倒在他面前，當下立即通知司機停下公車，並在醫護員的指示下為對方施以心肺復甦術。

這名員警後來被醫療直升機送到醫院治療，並在加護病房住院長達5天，意外在治療期間與前去探病的坎蒂結為好友。如今坎蒂意外贏得歐洲百萬(EuroMillions)樂透大獎，5日領獎時透露，他仍與所救的員警保持聯絡，「當我打電話告訴他得獎的事，他告訴我，『好事會發生在好人身上』」，疫情雖然讓工作內容變得更加辛苦，但他對於自己所做的事十分自豪，完全沒有想要辭職的計畫。