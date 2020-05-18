用「提升勞工福祉」經費跟勞工打官司惹爭議　許銘春：協調交通部支付後續費用

▲勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱倢芯／台北報導

國道收費員權益一案已經與政府纏訟多年，日前有媒體指出，勞動部竟然是用「提升勞工福祉」相關經費來聘僱律師與這群國道收費員打官司，讓國道收費員都認為「非常荒謬」。而勞動部長許銘春今（18）日在立法院衛環委員會備詢時也被問到相關問題，她表示，將會與交通部溝通，回歸交通部來支付這筆律師費。

許銘春認為，當時的媒體標題太過簡化這件事情，她強調，勞動部不會拿那筆錢去打官司。

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許銘春也解釋，國道收費員改制，因而被大量解僱是多年沉痾，後來是總統蔡英文上任後，承諾會提國道收費員補貼計畫，並由交通部、勞動部，以及遠通公司各自捐兩億元（一共六億元）到國道收費員專戶，專款專用於國道收費員，先前已經撥了兩期款項給這些國道收費員，但在第三期撥款前，有些國道收費員不同意原來的補貼計畫，再度提出訴訟。

許銘春認為，會有這樣的爭議，原因應該在於國道收費員專戶是放在就安基金督導底下，會讓人產生誤解。她也承諾，未來不會從就安基金中來支付相關的律師費用，但也考慮不從勞動部公務預算來支付相關款項，因為還是會落入相同的問題當中，會被外界混淆、模糊。也因此勞動部正與交通部溝通，要交相關款項回歸交通部來支付這筆錢。