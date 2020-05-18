美國務院督察長疑遭川普報復　丟官前正調查「蓬佩奧濫權」使喚助理遛狗

▲ 蓬佩奧被指向川普提議開除利尼克。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前開除負責監督國務院支出的國務院督察長利尼克（Steve Linick），但未說明原因。2名國會官員披露，利尼克被革職前正調查國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）是否濫權，要求助理替他處理私人事務，包括溜狗、領回乾洗衣服、為他和妻子預約餐廳等，疑似因此遭受報復。

官員向CNBC透露，被迫處理蓬佩奧私務的人員為政治任命公職人員（Political Appointee），職銜為員工助理。事實上，CNN去年也曾報導，國會民主黨人正調查一起投訴，指控蓬佩奧使喚外交安全人員完成類似事務。

眾議院得知利尼克突然被開除後，上周稍晚取得他正進行的調查細節。國會監督官員認為，解雇是針對他調查蓬佩奧的直接報復。白宮官員更向CNBC表示，蓬佩奧「建議」開除利尼克，川普也同意。

川普15日致函眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）指出，「對擔任督察長一職的人充滿信心相當重要。但這名監督長已經不再是這樣了。」

參議院臨時議長葛雷斯利（Chuck Grassley）為愛荷華州共和黨參議員，也是吹哨人保護核心小組（Whistleblower Protection Caucus）共同主席，認為國會需要針對開除利尼克的原因提交書面文件，以證明其合理性，「普遍缺乏信心（的理由）是不夠的。」

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