中國干涉美國駐港記者工作　蓬佩奧警告：影響對香港地位的評估

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日表示，他已經注意到中國威脅干預美國駐香港記者的工作，並說北京當局任何影響香港自治的決策，都可能影響美國對香港地位的評估。

根據《路透社》報導，蓬佩奧在聲明中指出，「這些記者是自由媒體的成員，而不是宣傳幹部，他們珍貴的報導向中國公民與全世界提供了訊息。」蓬佩奧表示，北京當局任何影響香港自治的決策，都可能影響美國對香港地位的評估。

American journalists in Hong Kong are members of a free press, not propaganda cadres. Any action to interfere with their work and impinge on Hong Kong’s freedoms would impact our assessment of One Country, Two Systems and the territory’s status. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 17, 2020

蓬佩奧也在6日宣布，美國國務院延後發布關於香港自治的報告，原因是中國計劃於5月22日召開第13屆全國人民代表大會第3次會議，北京此刻對於避免異議尤其小心謹慎。據了解，該份報告內容攸關中國是否如美國「香港人權與民主法案」所要求的尊重香港自治。

依據「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），美國務院須在5月底前檢視中國是否尊重香港這個前英國殖民地的自治權，並判斷香港是否仍值得享有美國的優惠貿易特權。

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