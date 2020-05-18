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WHA登場！《彭博》：中國面臨「台灣參與、疫情處理」2大難題

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▲▼世界衛生大會WHA。（圖／路透社）

▲世界衛生大會（WHA）將於18日召開，外媒預期中國將面臨兩大敏感議題挑戰，包括初期應對以及台灣參與。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）194個會員國18日將視訊舉行第73屆世界衛生大會（WHA），新冠肺炎疫情預計成為焦點議題。《彭博》指出，中國在會上將面臨兩大敏感挑戰，第一是對於疫情的初步處理，第二則是台灣參與狀況。大多數專家學者認為，雖然北京遭遇美國等國的強烈批評，但由於經濟影響力巨大，在這次政治鬥爭與難關中，仍能勝出。

【台灣參與】

根據《彭博》，中國將在WHA面臨兩大敏感挑戰，第一是對於疫情的初步處理，第二則是台灣參與狀況。但是，儘管美國以及越來越多國家施壓北京，要求允許台灣參與，也有13個會員國提案，呼籲WHA決定是否能讓台灣參加，中國仍很可能因為龐大的經濟影響力，獲得大多數國家支持。

美國駐日內瓦代表團發言人表示，由於台灣防疫成功經驗「將對於世界其他地區產生重大利益」，因此華府「決心」要讓台灣以觀察員身分參加WHA，「中國不希望分享這個成功，無疑是要避免不舒服的比較。」

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）憲法學教授朱利安．古（Julian G. Ku）說，WHO的章程、決議或議事規則中，沒有任何條款阻止秘書長譚德塞邀請台灣以觀察員身分參加WHA。他指出，沒有人要求WHO邀請台灣成為會員國，或把台灣視為中國代表，因此WHO先前引用1971年聯合國承認北京的決定是「不相關的」。

▲▼瑞士日內瓦世界衛生組織總部,WHO總部。（圖／路透社）

▲大多數分析人士認為，WHO大多數會員國仍可能支持北京。圖為WHO位於瑞士日內瓦的總部。（圖／路透社）

儘管如此，大多數分析人士仍認為，中國仍能獲得大部分國家的支持，因為許多會員國為了經濟成長著想，必須與「世界第二大經濟體」保持良好關係，此外，另立組織取代WHO的提案也不太可能獲得同意。

澳洲前駐華外交官、洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）學者卡薩姆（Natasha Kassam）說，「儘管WHO在這場疫情中如此掙扎，成為批評目標……很難想像一個有效的全球公衛組織把中國排除在外，也很難想像美國把台灣的參與列為一條紅線。」

史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）印太地區台灣計畫顧問鄧普曼（Kharis Templeman）認為，大多數會員國可能仍會阻止台灣參與，「國際政治的事實就是，大多數國家不願拿自己跟中國的關係去冒險，只為了採取象徵性行動支持台灣。只要北京要求各國在他們之間做出選擇，台灣就會輸。」

▲▼WHO,新型冠狀病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲WHO應對新冠肺炎疫情的方式飽受外界抨擊。（圖／路透社）

【疫情應對與病毒來源】

綜合《彭博》、BBC報導，WHO理應平等代表每個會員國利益，這次疫情卻成為美中政治鬥爭焦點，還必須回應防疫問題，將在WHA會上面臨巨大壓力。歐盟預計與英國、澳洲、紐西蘭聯合帶頭呼籲展開獨立調查，審視全球防疫工作。美國、澳洲與歐盟也將在會上施壓北京，要求調查病毒來源。

雖然聯合國組織屬於諮詢機構，沒有權力強迫國家分享資訊，但各國可能呼籲賦予WHO更多權力，未來才能在疫情爆發初期派遣調查員到當地，加強遏止疫情。

▲川普,譚德塞,習近平。（圖／路透社）

▲外媒形容，WHO成為美中政治鬥爭焦點。圖為美國總統川普（左）、WHO秘書場譚德塞（中）與中國國家主席習近平（右）。（圖／路透社）

愛丁堡大學全球公衛教授斯里達（Devi Sridhar）引述《國際衛生條例》表示，各國出現新疾病時必須通知WHO，但「沒有一個國家想要發生疫情，每個國家都想要否認它的存在，每個國家想要淡化死亡病例。」他也指出，「如果WHO可以派遣國際技術代表團，不是要究責或是指責，而是真正確認疫情爆發的來源，對他國提供最好的建議，這可能是預防疫情爆發的積極方式。」

歐盟發言人巴圖─恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，這些疫情調查必須回答幾個關鍵問題，「大流行是如何傳播的？它背後的流行病學原理是什麼？這些對於我們繼續往前邁進絕對都是至關重要的，以避免另外一場類似的疾病大流行。」

►反對台灣入WHA會議「釀中美新冷戰爆發」　WHO淪戰場…譚德塞慘遭夾攻！

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