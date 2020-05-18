「黃天牧不是路人甲！」顧立雄大推金管會主委新人選　提出3大期許

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會主委顧立雄今（18）日表示，擔任金管會主委超過2年8個月，如今要離開了，很高興是由金管會副主委黃天牧接手，不用再面對一個「路人甲」，因為他是常任官出身、經歷各局，因此特別推薦，同時也對金管會提出3大期許，包括他重視的公司治理、金融科技、消費者保護。

立院財委會今天審查「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」，立委曾銘宗邀請金管會主委顧立雄分享畢業感言，顧立雄表示，在座敬愛的委員，他擔任金管會主委一職，迄今任期2年8個月，任期比曾委員長一點。

請繼續往下閱讀...

顧立雄也坦言，「金管會主委確實不是很好做」，需要相關金融資歷，政策面需要多做衡量，他有幸接任該職務，「人生充滿驚奇，看起來現在又轉換另個跑道，金管會是一個不好做的位置，不知道未來去的地方是不是不好做」，但他笑說，「我不知道當了30多年律師，人生轉變會這麼大」。

顧立雄指出，在任期期間，財委會委員專業素養很高，也獲得了很多指教，現在離開了，很高興由金管會副主委黃天牧接手，「不用面對路人甲」，因為黃天牧絕對不是路人甲，他是常任官出身，經歷各局，因此特別推薦黃天牧來繼任，且相信在他領導下，金管會各項業務都能精進。

立委賴士葆也問，「會不會依依不捨的心情？」顧立雄則說，現在金融秩序健全，各銀行體質不錯，而保險業則要因應IFRS 17後續準備工作，仍須仰賴各保險業的努力，他也相信黃天牧可以穩定金融秩序。

至於證券市場部分，逐筆交易在疫情嚴峻時上路，迄今仍相當平順，到了今年第3季盤中零股交易，資本市場還有很多要發展，而財管2.0方案，針對國際金融業務分行（OBU）已與央行達成共識。

顧立雄進一步指出，消費者保護是金管會最掛心的事，由於市場難以預料，像是美股劇烈震盪的時候，晚上睡不著還會起來看一下。