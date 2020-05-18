口罩單日產能上看2500萬片大關　經濟部：樂見開放外銷

▲經濟部政務次長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情緩解，經濟部政務次長王美花今（18）日表示，國內口罩單日產能已能達到2000萬片，未來更上看2500萬片大關，隨著中央流行疫情指揮中心決定口罩會由全部徵用改成定額徵用，經濟部已在規劃口罩出口解禁事宜，也樂見部分開放外銷，讓業者站上國際盃舞台。

口罩國家隊在新增22條新產線後，口罩日產能於五月中旬衝上1800萬至1900萬片，上周單日產能也達到2000萬片大關，由於因應防疫需求，自政府宣佈徵用口罩以來，口罩業者原有的外銷業務也受到影響，希望隨著疫情緩解，政府能儘快開放出口禁令。

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▲隨著國內口罩日產能逐步提升，口罩業者希望部分額度能爭取外銷出口。（圖／記者湯興漢攝）

經濟部政務次長王美花今天出席立法院經濟委員會備詢時表示，口罩國家隊上周日均產能約1800萬片，應已滿足國內需求，而經濟部也將協助民間採購熔噴不織布機器，上線後預估單日產能可上看2500萬片，經濟部樂見多餘產能開放外銷，讓口罩業者站上國際盃舞台。

針對口罩開放外銷時程，經濟部表示，將先確定政府防疫需求，與衛福部確認定量徵用的措施為何，可能需要提到行政院討論，將以政府定量徵用之外的部分，回歸商業機制為原則，操作細節得看國內防疫需求與生產端如何搭配，再來有次序開放。