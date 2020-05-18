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「蔡英文主動徵詢」！顧立雄證實接掌國安會　首要任務整頓國安團隊

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

520總統就職日即將到來，金管會主委顧立雄今（18）日證實，將接掌國安會秘書長一職，且是總統蔡英文主動徵詢該位置，「我有遲疑」，但總統一再說明對國安的想法，希望他去幫忙，因此才讓他離開金管會，而接下來上任後則有2大首要任務，第一個就是國安團隊整頓。

針對外界傳言以黑馬之姿，出任國安會秘書長一職，金管會主委顧立雄今天出席財委會受訪時表示，「不是已經發布了嗎？沒有發布嗎？」

請繼續往下閱讀...

近期總統府被駭，上任後恐面臨資安的棘手任務，顧立雄指出，國安議題涵蓋相當廣，從外交、軍事、資安到高科技保護等，國安會接下來主要工作有2個，首先是國安團隊需重新整頓，第二個是如何就國安議題與各部會進行實質協調，這是接下來要面對的課題。

至於外傳行政院長蘇貞昌與顧立雄在紓困意見上不合，因此吵了一架，因而轉任國安會一事，顧立雄駁斥，「子虛烏有，純屬杜撰」，且完全不合邏輯，「在總統主動徵詢這個位子時，我有遲疑」，而院長相當肯定他的表現，希望他留任，只是總統再三說明對國安的想法，希望他去幫忙，最後因總統堅持，才讓他走，所以這報導與他的認知完全翻轉。

顧立雄也強調，國安團隊課題相當複雜，懂外交不一定懂資安，懂資安不一定懂滲透或高科技保護等課題，「沒有一個人是全才」，而國安會秘書長的任務就是做好提供總統一個質詢的模組。另外，與各部會實質協調，這是他上任以後的課題。

至於外界傳是「英系人馬」才出任國安會一事，顧立雄則說，「所有的人都是國家的人，沒有什麼派系」。

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