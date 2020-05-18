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恢復WHO資金有變數！　美媒曝：川普不想給任何一毛錢

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▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統日前在推特證實，將會考慮恢復提供資金給世界衛生組織（WHO），不過金額只有過往的10％。不過美國媒體《Axios》取得獨家消息指出，此決定還有可能變動，許多眾議員試圖說服川普取消資金，而川普本人也正有此意。

《Axios》17日取得白宮高級官員消息指出，關於川普恢復提供WHO部分資金的決策，還有很大的機會發生變化。據傳，川普和幾位共和黨盟友在大衛營（Camp David）度過周末，而這期間多位共和黨議員試圖說服川普，不要給WHO任何一毛錢，「那裡是川普的核心所在，這些言論可能更堅定他的立場。」

《福斯新聞》主播塔克卡森（Tucker Carlson）15日率先在節目中指出，他們獲得一份長達5頁的信件，內容表示美國政府同意恢復對WHO的部分援助；川普16日也在推特發文表示，「這只是正在考慮中的眾多方案之一，未來將只支付往年援助WHO資金的10％，和中國援助的金額相比差不多。」

眾議院議長裴洛西指出，川普沒有單方面取消WHO資金的權力，她絕對會挑戰這個決策到底。不過川普團隊也說，國會的開支法案中，也沒有明確規定他們必須捐款給WHO。

據悉，美國過去對WHO提供的援助金每年約維持4至5億美元，而中國每年僅提供4000萬美元，若川普決定考慮將援助金調降至往年的10%，那額度可能與中國相同，除非中國決定提高對WHO的援助金。

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