2少女同框1男…現身偏僻郊外　畫面流出被父兄「榮譽謀殺」槍斃慘死！

▲巴基斯坦2名少女因與另外1名男性「同框」出現在偏僻郊外，慘遭家人持槍殺害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

巴基斯坦「瓦濟里斯坦省」（North Waziristan）發生一起「榮譽謀殺」（Honour Killing）案件，兩名分別為16歲與18歲的少女被拍攝到與一名男子「同框」現身偏僻郊外，影片流出後，竟遭男性家屬持槍殘忍擊斃。警方17日分別逮捕兩名受害者的父親與哥哥，目前正在追查其他涉案家屬以及畫面中第三名年輕女孩，希望能夠及時保護其生命安全。

來自「瓦濟里斯坦省」北部村莊的兩名少女14日慘遭男性家屬槍殺，埋葬在村莊內。警方17日循線逮捕其中一名死者的父親與另一名死者的哥哥，目前仍在追查另外兩名家庭成員，嫌犯據信都涉入安排或執行謀殺。

一名資深警官向巴基斯坦《黎明報》（Dawn）表示，嫌犯犯案動機來自一部不到1分鐘的影片，畫面中，一名年輕男子拍攝自己與另外三名女孩一起出現在偏僻郊外，其中兩女就是此案受害者。他說，影片大約是1年前所拍攝，但幾周前才被分享到網路上流傳，「在採取任何行動之前，我們目前的首要任務就是確保第三名女孩以及這名男子的安全。」

綜合BBC、《衛報》報導，「人權觀察」（Human Rights Watch）表示，巴基斯坦針對女性的暴力依然是個嚴重問題，家庭成員可能因為拒絕包辦婚姻、遭遇性侵、據傳發生婚外性關係、穿著不當，被認為替家族帶來「恥辱」，慘遭「榮譽謀殺」，據信至今每年仍有多達1000起案例。

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