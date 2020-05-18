病床使用量達90%！聖保羅兩周內醫療崩潰　專家估檯面下確診數高15倍

▲巴西疫情急速攀升，聖保羅市長擔心醫療崩潰。（圖／路透）



記者吳孟臻／綜合報導

巴西新冠肺炎確診數攀升至世界第四，聖保羅市長科瓦斯（Bruno Covas）發出警告，公立醫院緊急病床使用量已達90%，醫療系統將會在兩周內面臨全面崩潰。為了防堵疫情，科瓦斯和聖保羅州政府討論，實施更嚴格的封城措施，以避免醫療超出負荷。

聖保羅是巴西疫情重災區之一，目前約有三千人死亡，確診數急速上升，使得病床需求量大增。巴西衛生專家阿爾維斯（Domingo Alves）表示，因為接受新冠病毒檢測的人數不足，巴西疫情可能比檯面上更嚴重，他估計，確診人數應該高於官方公布的數字15倍。

根據《BBC》報導，聖保羅約兩個月前關閉商店、學校、公共場所，要求人民待在家防疫，但因為沒有相關罰則，周末還是有很多民眾開車前往海邊度假；近期宣布強制戴口罩的規定也被忽視，民眾出門運動不是沒戴口罩，就是把口罩戴在脖子上；甚至民眾看到歐洲開始解禁，也希望聖保羅能跟上腳步。

聖保羅人口約1200萬，大部分的居民都沒有遵守防疫規定，因此科瓦斯尋求與聖保羅州政府合作，州政府掌控警力，如果能得到州政府的支持，封城措施就能發揮更大的效用。

▲巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）。（圖／路透社）



對於巴西疫情的慘況，不少人將責任歸咎在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）身上。疫情在巴西爆發後，巴西衛生部遵循國際衛生組織（WHO）的指示，建議各地政府採取社交隔離措施，但波索納洛不重視，甚至帶頭違反規定，周日還在首都巴西利亞與支持者和兒童並肩拍照。

波索納洛更曾說過「新冠病毒只是小流感」，認為社交距離和封城的規定只會破壞經濟發展，導致更高的失業率與飢荒。上一任衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）在與他意見不合的情況下下台，接任的新任部長泰克（Nelson Teich）上任不滿一個月，也在16日辭職。

拉丁美洲和加勒比海地區目前約有50萬的案例，而巴西佔了將近有一半之多。WHO表示，美洲是現在疫情流行的重點區域。

▼巴西前衛生部長泰克（左）與總統波索納洛（右）防疫看法不同，16日辭職下台。（圖／達志影像／美聯社）



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