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英國20％病患「住院期間意外染疫」！醫護太缺防護裝備…無症狀傳開病毒

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▲英國一名年輕女護理師可能不堪加護病房內的新冠疫情壓力，選擇了自我結束生命。(示意圖／路透）

▲英國《衛報》報導，新冠肺炎院內染疫率可能高達20％。（示意圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

英國《衛報》獨家報導，國民保健署（NHS）4月召開全國防疫簡報會時透露，全國「院內染疫」比例可能高達20％，這些新冠肺炎患者因其他狀況住院，卻在此期間染疫，此外，一部分病例是遭缺乏個人防護設備的院方員工傳染。英國上周首度鬆綁防疫禁令，17日通報死亡病例數降至170人，是宣布封鎖以後、3月24日以來的新低。

《衛報》報導，NHS幾名資深人物證實，4月底透過視訊召開的全國防疫簡報會，一名資深官員向全國急診醫院的醫務主任、護理長提到，根據大量病毒檢測，以及病例住院時間分析，英國高達10％至20％病例是「院內染疫」，也就是說，患者因為其他狀況入院，未料在住院期間感染新冠病毒。

此外，資深醫師與醫院管理部門指出，由於醫護人員缺乏個人防護設備，或者無法進行檢測，因此很有可能在無症狀的情況之下，不經意地把病毒傳染出去。

▲英國,倫敦,新冠肺炎,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲NHS首次估計「院內染疫」的嚴重性，也對此表達擔憂。圖為倫敦市民戴著口罩上街。（圖／達志影像／美聯社）

英國NHS首次估計「院內染疫」的嚴重性，官員對此表達擔憂。報導指出，醫學界認為這是一個重大問題，已有病患因此死亡。一名外科醫師匿名透露，他的部門中許多病患「在封鎖之前住院，感染病毒之後死亡。時間順序顯然支持這個論點，他們是從（醫院）員工和其他病人身上感染的。」

但是，另一名NHS消息人士堅稱，由於其中一間醫院的感染控管程序不佳，影響數據與資料，全國「院內染疫」目前實際比例大約是5％至7％才對，全國簡報會上發布的數字不太準確。

另據BBC報導，英國上周首次放寬封鎖，一周以後，17日通報死亡病例數下降至170人，是自從封鎖令宣布隔天、3月24日以來的新低。雖然由於各地醫院、養老院通報速度不同，導致每周日、一的死亡病例數通常較低，此數字仍比前一周的268人減少近100人。但是，英國整體死亡病例數仍是全歐洲最高，超過3.4萬人染疫死亡。

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