加拿大空軍「雪鳥特技飛行隊」墜毀撞民宅　飛行員1死1重傷





▲加拿大空軍「雪鳥特技飛行隊」發生墜機意外，波及一處民宅。（圖／路透）

記者吳孟臻／綜合報導

加拿大空軍「雪鳥特技飛行表演隊」（Snowbirds）一架CT-114型教練機於當地週日在甘露市（Kamloops）失事墜毀，一具橘紅色的降落傘落在民宅上，加拿大皇家空軍在推特上證實意外造成1死1重傷，上尉凱西（Jenn Casey）不幸罹難，墜機原因仍在調查中。

雪鳥特技飛行表演隊在疫情期間，在加拿大境內各地巡迴演出，希望在嚴峻時期藉此鼓勵國民。沒想到周日早晨在英屬哥倫比亞甘露市（Kamloops）表演時，一架教練機失控，墜落撞擊一處民宅，造成房屋毀損並起火，不幸中的大幸是兩位七十多歲的屋主沒有遭到波及。

表演隊兩架飛機從甘露機場（Kamloops Airport）起飛後，原本為並排飛行，其中一架不久後突然急速下降，目擊者表示，飛機飛到一半突然冒出火光，在墜落過程中，有看到飛行員彈出飛機。

▲雪鳥特技飛行表演隊飛機在墜毀前，被民眾目擊的景象。（圖／路透）



飛機墜毀在一處民宅的前院，隨即冒出大火與陣陣濃煙，屋主發現後急忙從屋內出來查看，並試圖和附近的居民一起滅火。一名飛行員使用飛行傘，墜落在飛機墜毀處附近的民宅屋頂上。

雪鳥飛行隊相關人員向《CBC News》透露，死者為上尉凱西（Jenn Casey）。根據加拿大皇家空軍網站，凱西來自哈利法斯（Halifax），2014年加入加拿大軍隊，從軍前是記者。

意外發生後，雪鳥特技飛行隊暫停一切行動，等待軍隊調查小組釐清肇事原因。去年十月，雪鳥特技飛行隊在美國亞特蘭大表演時，也曾發生墜機意外，幸好墜毀地點在無人區，飛行員也及時逃生，無人傷亡。

據了解，雪鳥特技飛行隊是加拿大空軍的官方飛行表演隊，使用的是CT-114型教練機，其機型為低單翼、T形尾翼，座艙採並列式雙座設計。

Snowbird crashes in Kamloops. pic.twitter.com/l5qQHOf7tR — Steve Delaney (@TheKamloopian) May 17, 2020

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