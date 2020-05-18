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WHA登場！台灣「連續4年」未受邀　各國將聯手發聲反制

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▲▼WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾/倫敦18日專電

世界衛生大會（WHA）視訊會議今天登場，台灣連續第4年未受邀，由於世界衛生組織執意配合中國一中原則排除台灣，政治凌駕健康作為已引起國際廣泛批評，預期今天會議堅定挺台聲音不會缺席。

第73屆世界衛生大會於日內瓦時間今天中午12時（台北時間晚上6時）登場，今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延全球，WHA史上首度以視訊會議形式舉行；世界衛生組織（WHO）雖將會員國報名與會時間延長至開會前，但相關消息指出，WHO將連續第4年拒台灣於門外。

今天WHA主題將討論COVID-19，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將針對這個主題發表談話。

自從病毒從中國武漢爆發蔓延迄今，全球近190個國家受害，國際湧現中國隱匿疫情以及WHO處置失當的批評聲，不少國家有意發起聯合調查疫情全球大流行行動。

例如今天大會上將通過一份由歐盟領銜約60國共同提案的決議草案，要求譚德塞合作實地調查病毒源頭，並盡早啟動應對疫情的檢討。

除要求調查疫情處置外，更重要的是也有許多國家不滿當前全球衛生合作現況，但WHO執意配合中國的一中原則排除台灣，其政治凌駕健康作為，掀起國際廣泛批評，會員國今天如何討論台灣議題將是另一個焦點，會中堅定挺台聲音不會缺席。

預計除友邦外，會議期間理念相近國家也將加入為台灣發聲，表態反對政治凌駕健康。

台灣曾在2009至2016年連續8年以觀察員身分與會。但2017年起WHO連年拒絕邀請台灣，今年是連續第4年未受邀。不過今年因台灣防疫成果獲國際關注，支持台灣參與WHA聲浪創下近年高峰。

包括巴拉圭、史瓦帝尼等14友邦已向WHO秘書處完成提案籲邀請台灣出席WHA，德國外交部證實與英國、法國、紐西蘭、美國、加拿大、澳洲等國聯名致函給譚德塞，促邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會。

而今年美國進一步以更多行動協助，包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及衛生及公共服務部長艾薩（Alex Azar）均公開支持台灣參與WHA，另美國國務院及美國在台協會（AIT）也在推特發起一系列主題標籤及推文。

WHA是WHO最高決策機構，主要職責是決定WHO政策方向、任命秘書長、審查和批准規劃預算方案等，每年5月在日內瓦召開大會。

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