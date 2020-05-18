台股開盤跌破10800點！台積電下跌2.34%　市場再陷觀望　

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美貿易關係再因新冠疫情而變得緊張，受貿易隱憂和疲軟的經濟數據影響，華爾街再陷觀望氣氛。台股今（18）日開盤下跌61點、以10753點開出。

截至上午9點02分，指數來到10754點、下跌60點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以291元開出、下跌2.34%；股王大立光（3008）以3940元開出、下跌3.07%；鴻海（2317）開在77.7元、下跌0.65%。

但另一方面，聯發科（2454）則是開盤漲停，為452元。

新冠疫情持續席捲全球，美中貿易戰又捲土重來，美國週五（15 日）擴大打壓華為，商務部發布新出口限制令。中國大陸官媒《環球時報》社評透露政府將全力回擊美方，啟用不可靠實體清單反制，並點名要調查蘋果、高通、思科等美科技大廠。晶片股淪為災區、費半跌逾2%；道瓊、那指、標普則小幅收漲。

美股道瓊指數上漲60.08點，或0.25%，收23,685.42點；標普500指數上漲11.20點，或0.39%，收2,863.70點；那斯達克指數上漲70.84點，或0.79%，收9,014.56點；費城半導體指數下跌38.16點，或2.19%，收1,700.89點。