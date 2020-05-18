鄰居聞到森林傳「詭異燒肉味」　幾日後發現2廢棄行李箱…開箱驚見縱切人屍！

▲森林內發現兩只行李箱，打開竟是破碎女子屍體。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國格洛斯特郡的迪恩森林（Forest of Dean）上週發現有兩個怪異的行李箱被丟棄在叢林內，經過警方調查，行李箱內部所裝的是一名女子的屍體，且被電鋸從身體中間切開，再分別切下腿部，整個人被分裝在兩個行李箱內。事後鎖定38歲嫌犯索洛西亞（Mahesh Sorathiya）以及27歲女子戈登（Gareeca Conita Gordon），目前正在調查兩個人殘忍犯案的動機。

根據英國《每日郵報》報導，索洛西亞3年前與妻子蕾妲（Redha）育有2名10多歲的孩子，三年前一起搬到附近，鄰居對於這家人的印象都是好相處、恭謙有禮，約莫在一周前，卻發現這家人曾經有洗車，但看起來相當正常。未料到在迪恩森林內發現兩個手提箱，竟與索洛西亞扯上關係，根據警方調查，戈登疑似犯下謀殺案，而索洛西亞則為共犯。

這兩只被發現的行李箱拉開竟是一名女子，已經被分裝在箱內，甚至身體被切成兩半、四肢也被切斷，讓整個身體得以塞進行李箱內。住在森林附近的居民表示，曾聞到附近出現燃燒「奇怪」東西的味道，「但很難說出那是什麼樣的味道」，爾後爆出箱屍案，更讓人不寒而慄。

目前死者身分尚未確診，警方表示需要透過基因檢測才能確認，此外，搜索人員在伯明翰一間房屋內發現了電鋸與大量血跡，並且確信該地方就是分屍現場，將進一步採集血跡核對。

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