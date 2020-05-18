俄14歲少女懷孕「認了精主不是10歲男童」　世紀謊言騙爆…竟是淚藏被性侵

▲14歲俄羅斯懷孕少女，驚爆胎兒精主根本不是10 歲男童。（圖／翻攝自當事人IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯日前一名14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）因為年輕小小就懷孕，更爆出精主竟是年僅10歲的男孩奇科夫（vanya chekhov），消息一出震驚國際社會，兩人不僅不顧兒少法外，還受邀到電視節目上進行訪問，平日也在社群網站上大方分享兩人準備為人父母的生活。如今卻傳出「胎兒生父」竟不是奇科夫。

綜合外媒報導，日前14歲少女戴利亞因為出現乾噁嘔吐，原本以為吃壞肚子，未料經過醫生檢查竟是懷孕，當時她坦承跟「10歲的小男友」發生了一些親密事情，但是沒有想到就懷孕。新聞曝光後，曾有電視台找兩人上節目，並找來泌尿科醫師進行辯論，有專家就表示，奇科夫根本沒進入青春期，何來讓女孩受孕，但負責的醫師仍表示，「檢驗多次，結果應該沒有問題。」

然而就在16日，懷孕已經8個月的戴利亞突然在IG上表示，「許多人對於胎兒的生父有疑問，我必須說我隱藏這個祕密很久，甚至連母親都不知道，我也不想要誰替我擔心。在懷孕前，我曾被學校一個又胖又高大的16歲男生性侵，現在很怕在路上遇到他，在被侵犯的當下根本沒有人可以幫助我」。

戴利亞發出貼文後，仍開心的與奇科夫繼續生活，也讓追蹤她的粉絲霧裡看花，也做出多則問與答回應網友，提到「跟奇科夫的生活完全不是炒作，而在生產完之後，將繼續返回學校完成學業，用課餘時間照顧自己的孩子。」

▲少女說出自己懷孕前遭到性侵。