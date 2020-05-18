美股漲跌互見　台指期開盤下跌49點

▲美股道瓊上漲 60.08 點。回頭看台指期今（18）日開盤下跌 49 點，來到 10,768 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

新冠疫情持續席捲全球，中美貿易戰又捲土重來，美國擴大打壓華為，商務部發布新出口限制令。受貿易隱憂和疲軟的經濟數據影響，上週五美股波動劇烈，晶片股慘烈犧牲，費半跌逾 2%。回頭看台指期今（18）日開盤下跌 49 點，來到 10,768 點。

美股道瓊指數上漲 60.08 點，或 0.25%，收 23,685.42 點。標普 500 指數上漲 11.20 點，或 0.39%，收 2,863.70 點。那斯達克指數上漲 70.84 點，或 0.79%，收 9,014.56 點。費城半導體指數下跌 38.16 點，或 2.19%，收 1,700.89 點。。

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聯準會（Fed）日前警告，如果新冠肺炎疫情進一步加劇，股市和其他資產價格可能會大幅下跌，商用房地產市場會是受影響最嚴重的行業之一。

此外，中美關係再度緊張，讓人想起去年貿易戰的緊張關係不斷波及股市。高盛銀行分析師表示，對美股能否持續上漲的疑慮持續存在，而單一因素或許不會讓股市回檔，但現有的諸多疑慮，讓我們認為有可能讓投資人開始離場。

截至今早8：47，台指期下跌 50 點，來到 10,767 點。