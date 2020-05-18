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並非源自野味！美國研究病毒「去年底已適應人體」：是人類帶進市場

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▲▼ 武漢封城。（圖／路透社）

▲疫情最嚴重的武漢先前實施封城76天。（圖／路透社）

記者黃可昀／綜合報導

一項最新的美國研究指出，新型冠狀病毒的起源可能不是華南市場，因為在2019年底已適應人類傳播，很有可能是人類把病毒帶到了武漢的市場。科學家從市場提取了4個病毒樣本，對比12月從一名武漢患者身上取得的樣本，發現有99.9%相符，證明了這項新研究的理論。

據《每日郵報》報導，美國麻省理工學院與哈佛大學共同創立了博勞德研究所，科學家日前發表一項新研究。分子生物學家阿麗娜（Alina Chan）和進化生物學家欣（Shing Zhan）指出，他們將新冠病毒的樣本與2003年流行的SARS進行對比，發現相似性非常高，同樣都有著高度傳染性，似乎「預先適應了人類傳播」。

▲▼武漢解除封城。（圖／路透社）

▲美國研究指出，病毒去年底就適應了人體。（圖／路透社）

科學家表示，新冠病毒於2019年底迅速流竄，在人類間的傳播範圍與速度非常廣泛、快速，且病毒型態從一開始就很適應人體，因此得到一個結論，沒證據顯示新冠病毒在華南市場有跨物種傳播，「應該考量在某個研究過程中，不慎害病毒流出實驗室的可能性。」

報導指出，這已經不是科學家第一次質疑病毒起源於實驗室，美國總統川普也多次公開表明，他有「證據」證明病毒是來自武漢的研究所，但世界衛生組織並不認同此假設，中國也對這個說法表達強烈否認，並聲稱「病毒已經成功從環境標本中分離出來」，確定新冠肺炎是源自華南市場的野生動物。

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