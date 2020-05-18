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新冠病毒「認證前」3個月已傳開？　歐洲運動員曝武漢參賽全隊病倒

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記者黃翊婷／綜合報導

中國去年12月底傳出疑似有民眾感染新冠肺炎，直到今年1月20日才列入法定傳染病。不過，近日有數名歐洲運動員向媒體透露，2019年10月間前往武漢參加世界軍運會時，曾出現類似症狀，原本以為是流感，但吃藥都沒有用，甚至有運動員形容武漢當時街道幾乎都是空的，「像是一座鬼城。」

根據英國《每日郵報》報導，德國排球隊隊員博克（Jacqueline Bock）聲稱，當時她與隊友一同前往中國武漢參加為期9天的世界軍運會，期間陸續有隊員生病，接著她也在比賽最後兩天病倒，回國之後幾週連父親也跟著中鏢，「我從來沒有感到如此不舒服，這如果不是很嚴重的感冒，要不然就是新冠肺炎。」

而31歲的法國運動員庫威爾（Elodie Clouvel）是五項運動世界冠軍，她也表示，當時和男友貝勞（Valentin Belaud）前往參賽，結果整個法國代表團成員幾乎都病倒了，包括她在內，症狀和流感差不多。曾獲得奧運擊劍冠軍的義大利選手塔利亞裡奧爾（Matteo Tagliariol）懷疑，當時住在同一棟宿舍的選手可能都有染病，畢竟症狀看起來和新冠肺炎很像，後來他甚至傳染給兒子和伴侶，幸好現在都已經痊癒了。

不過，有部分選手被媒體問到此事，僅低調表示已經被告知不能對外發表評論。盧森堡鐵人三項運動員戈爾斯（Oliver Gorges）指稱，他會去進行抗體檢測，確認是否曾經染病，雖然中國首例確診病例是在12月出現，但10月前往參賽時，他發現街道上幾乎都是空的，「就像是一座鬼城」，有聽說政府曾警告居民不要外出，但沒有獲得證實。

戈爾斯回憶，當時抵達機場有測量體溫，每次進入餐廳吃飯也都會被要求洗手，並且不得將食物帶出餐廳，「這很奇怪。」然而，也不是所有運動員都有相同的疑慮，瑞典女運動員韋斯特伯格（Melina Westerberg）表示，隊友在參賽期間的確有生病，後來檢測是否感染新冠肺炎，結果為陰性，所以她相信這一切只是巧合，「我們都覺得很安全。」

由於世界軍運會是在2019年10月18日至27日舉行，遠比中國官方證實新冠肺炎會人傳人還要早3個月。中國國家衛健委副主任曾益新本月15日坦言，政府在今年1月14日不排除疫情可能蔓延，但直到同月19日才對病毒傳播力有進一步認知，並在1月20日列入法定傳染病，畢竟當時還有許多問題沒有得出結論，「我們還在努力獲得答案」。

▼世界軍運會被爆出疑似有運動員染疫。（圖／CFP）

▲軍運會。（圖／CFP）

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