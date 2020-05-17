現金買房一忘就是28年　找上門後屋裡陌生人竟問：你誰啊？

圖文／鏡週刊

有錢人可能真的忘性比較大，一名女子全額付清買了新房，因工作太忙整個忘記，過了28年後想起來，前去查看，沒想到裡面竟有人應門，還劈頭就問：你誰？

之前有則新聞報導，講述一名男子買了輛瑪莎拉蒂，因為不喜歡開就借給朋友，然後整個忘記，車子在空地停放一年，等車主想起來去查看，整輛車被偷到只剩下空殼。

無獨有偶，深圳一位張小姐在1992年花了33萬人民幣（約新台幣140萬）買了間新房子，現金全額付清後，因為工作異動調去上海，由於過於忙碌，時間一久就給忘記了，28年過去，日前她終於靈光一閃想起年輕時給買自己買了間房，因為人在香港治病，就委託弟弟前往深圳看看，沒想到裡面已經住了人，對方應門還問：你找誰？

根據附近鄰居表示，那戶人家已經在這住了十幾年，社區管委會也證實，該戶一直都有繳管理費，平日相處也看不出什麼異樣；但也有另位居民跳出來說，該住戶並不是屋主，他們是「撬門住進去」的。

後來張弟弟就帶著購屋證明找上管委會，社區主任表示，當初確實有接過舉報說有人撬門進屋，上門查看後，發現是大約5個人的小家庭，疑似屋主的人還拿出手寫的轉讓證明，以及一份火化證明，說是賣房子給他的人已經過世了，在沒有其他證據的情況下，這件事就不了了之，才讓人一住就是十幾年。

而真正的屋主張小姐，當年全額付清買房後，手邊只有買賣房屋合約，因為太忙了沒有去辦房產證，才會導致現在這種尷尬的情況，雙方都持「買賣合約」說自己是屋主（而且對方還多了一份火化證明）。經過律師和協調員的努力，張小姐已找到房子的開發商公司，將前去調出更多資料好名正言順辦理過戶，討回房子且一併追討這些年的房租作為補償。



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