梨泰院夜店增至168例！防堵「N代人傳人」成難題　南韓堅持20日重啟校園

▲ 爆發群聚感染後空蕩的梨泰院街頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓爆發梨泰院夜店群聚感染新冠肺炎（COVID-19）事件，截至17日中午累計168起相關病例。病毒經由KTV蔓延，已經出現2起「第3代人傳人」個案。眼看疫情危機再度提升，即將於20日恢復到校上課的高三學生家長也相當擔憂。但南韓教育部稍早宣布，高三將依原訂計畫，下周三重返校園。

梨泰院夜店相關確診者遍布南韓全境，除了曾光顧夜店的客人，也有多名他們的親友染疫。首爾看守所一名獄警15日確診，調查發現他日前曾和友人同行出席一場婚禮，而該名友人正是在KTV染疫的「2代人傳人」個案，因此被傳染，屬於3代人傳人。

首爾冠岳區一家KTV也發生「2代人傳人」，江西區案31在使用梨泰院夜店客人用過的包廂後確診，又傳染給44歲女性同事，成為3代人傳人案例。接著，連這名女性同事18歲的女兒也染疫。如何防堵「N代人傳人」持續蔓延，成為南韓防疫當局一大挑戰。

另一方面，南韓國高中小及幼稚園因疫情數度延後開學，4月以遠距授課方式開始上課，預計20日由高三起陸續重返校園。南韓教育部次長朴百範（박백범，音譯）17日下午宣布，夜店爆發的群聚感染不會影響學生族群，因此高三將照計畫於20日恢復到校上課。

朴百範說明，考慮到無法準確預測新冠疫情何時落幕、秋天可能二次爆發等因素，比起無限期延後重啟校園，倒不如恢復到校上課並徹底實施防疫措施。

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