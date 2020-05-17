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後疫情時代　規模經濟不再是鐵律　清量、靈活生產成為世代重點

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▲公司，企業，會議，辦公室，工作，上班。（圖／pixabay）

▲新冠肺炎疫情全球性大爆發，也為企業帶來結構性的大改變。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情導致社交距離與地域封鎖，重創企業的運行，而中小型企業因資源調度受限，更考驗其風險應對能力。但以另一層面觀察，疫情也使小平台靈活有彈性的優勢顯現。

資誠聯合會計師事務所數位經濟負責人劉鏡清指出，在AI、IOT等科技的驅動下，「去規模化」是不可逆的趨勢，規模經濟不再是鐵律，輕量、個人化、靈活生產成為新世代重點。

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此次新冠肺炎則成為加速改變的新觸媒，訂單需求趨向少量多樣，生產基地也將更分散，如何運用科技增加生產效率，提高訂單達交率，並控制成本，成為企業發展焦點。

劉鏡清表示，COVID-19期間，許多產業都正經歷重大變革，如此快速去規模化的情況更是幾個月前始料未及的，而有四項產業變化更為明顯：

一，醫療照護：近年醫療科技公司利用AI技術和行動裝置減少病人進出醫院的頻率，醫療照顧不再僅限醫院或診所，這即為去規模化的一種。以去年在美上市的健康管理公司Livongo為例，Livongo主要協助糖尿病和其他慢性疾病患者進行健康管理、病況追蹤，例如將血糖儀連結雲端，隨時掌握患者的血糖資訊，並進行監測分析，如有異常值將有專業醫療人員及時處理，盡量避免病情惡化進入醫院，大幅節省醫療開支，提供成本較低且個人化的方式管理病情。

另外， Nuvo公司利用AI穿戴式裝置協助孕婦檢測胎兒的健康情況，讓孕婦不用疲於奔波醫院。過去預期這些遠距醫療的去規模化效果需要5至10年才會展現，但疫情期間進出醫院不便也不安全，尤其有些地方的醫院人滿為患，這提高了顧客使用遠距醫療的意願，一旦習慣新模式，就難以返回舊有模式，虛擬健康照護便容易成為主流。

二，教育：疫情催生學校和企業對於線上課程的需求，讓國內外各種線上教育平台，及相關互動服務APP趁勢而起。

雖然遠距教學與實體課程的體驗有些落差，但仍讓許多人反思線上教育這樣較靈活且低成本的教學方式，是否能成為未來教育產業的新選項。

三，製造業：過去製造業發展倚賴規模經濟，大型工廠量產相同產品，但面對現今少量多樣的訂單趨勢，工廠會如何轉變？劉鏡清分析，3D列印技術將改變製造業樣態，未來對工具機的需求將下降，同時降低各式零件的售價。

雖然現在3D列印尚未廣泛取代傳統製造模式，阿姆斯特丹的3D Hubs公司利用雲端技術建立3D列印機的網路，只要透過軟體傳輸，即可在客戶附近生產無須模具並減少運送成本，他們認為「可以將機器放在1000個不同的地方時為何還要將1000機器放在同一地方?」，這是去規模化的新服務。

此次疫情是個契機，讓大家看到3D列印的應用潛力，例如全球關鍵醫療設備，如面罩、呼吸器等大缺貨時，愛爾蘭利用3D列印生產呼吸器，香港理工大學實驗室利用3D列印製作出防護面罩支援，3D Hubs也計畫利用醫院附近的3D列印機協助製造醫療相關產品，3D列印也正走入台灣製造業，其應用也從塑膠件延伸至金屬件。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲後疫情時代，規模經濟不再是鐵律，未來去規模化、彈性與個人化服務更趨主流。（圖／記者李毓康攝）

四，商用不動產：疫情帶動遠距工作的發展，省去通勤時間、良好的視訊會議體驗、資料上傳雲端，科技工具使辦公室去規模化，甚至虛擬化，而當疫情趨緩時，將有多少工作會維持遠距？這在一些歐美企業間形成討論，值得後續觀察。

劉鏡清認為，在各地陸續解封後，人群再度聚集，實體的醫療、教育、辦公需求會持續存在，但在經歷此次疫情之後，去規模化、彈性、個人化服務必定更趨主流，改變產業及消費面貌，企業不得不重視其發展。

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