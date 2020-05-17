日本小學停課長期化　受虐兒童較同期增加10~22%

▲日本延後開學，意外引發許多社會問題。（圖／pakutas）



記者王佩翊／綜合報導

日本政府受到新冠肺炎疫情影響，國高中小學被迫延後開學時間，然而長時間的停課也意外造成兒童的受虐率提高。其中除了因為孩子停課，增加在家時間外，也有部分家長是因為受到疫情影響，經濟陷入困境，便將生活的不滿與苦悶情緒發洩在孩子身上。

根據《朝日新聞》報導，厚生勞動省日前統整出，日本全國兒童諮詢所在1月至3月間，進行訪問與提供臨時保護的受虐兒童案例，發現案數比2019年同期還要高出10～20％。根據厚生勞動省數據，1月共接獲1萬4974件，相較去年同期多出了22%；2月接獲1萬4997件，比去年同期多了11%；3月接獲2萬2503件，相較去年同期增加12%。

外界擔憂日本停課長期化恐將造持許多社會問題，不只是因為小孩長時間待在家中，有部分父母因為收入受到影響，經濟出現困難，便將氣出在小孩身上，造成受虐兒人數增加。事實上，除了受虐兒議題，日前就有一間專門提供免費懷孕諮商服務的醫院公布數據表示，自3月起懷孕諮詢專線接到的國高中個案開始逐漸增加，光是在4月就比去年同期還多了17件，許多女學生因為停課在家，便趁父母不在與男友發生性行為，結果意外懷孕。

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