放假減壓？日本4月自殺率降20%　預防自殺會長：疫情拖太久將回彈

▲上班尖峰時段的日本地鐵人潮，一想到要上班就很厭世。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

日本4月的自殺率比起去年同期下降20%，創下5年來新低，疫情雖然帶來許多不便，甚至是恐慌，但同時也讓許多人有喘息時間，多了與親人相處的機會。不過預防自殺協會前會長也警告，小心疫情拖太久造成自殺率回彈。

根據《The Guardian》報導，日本4月的自殺人數為1,455人，比去年同期少了359人。事實上，近年來日本的自殺人數有下降的趨勢，比起2003年，去年少了34000例來到20,000例。

日本疫情在4月16日單日破500例來到高峰，有40%人被迫暫停工作待在家中或是減少工時，這些迫不得已的抗疫措施，也讓人擔憂會不會加劇某些人自殺的意圖。

不過雖然近年來整體自殺率趨減，青少年的自殺率卻增加了，因為校園霸凌或其它原因，導致青少年壓力過大。不過因為疫情停課的緣故，讓這些學生得到喘息空間。

日本預防自殺協會的前會長齊藤先生（Yukio Saito）表示，在國家遇到危機或災害的時期，人們通常不會想到自殺。例如自殺人數下降的2011年，3月就發生了福島核洩漏、地震與海嘯。另外，自殺率下降也許與工時縮短有關，平常要「厭世」的人擠人上下班，如今可以在家遠距工作，或是休息一陣子。

齊藤先生也警告，經濟與工作壓力才是影響自殺率的主因，例如1997年的亞洲金融風暴，造成自殺人數劇增35%。如果疫情拖的太長，恐怕會讓自殺人數回彈。