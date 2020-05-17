福島第一核電廠8建築成危樓　東電5月底決定拆遷與否

▲日本福島第一核電廠，在2011年3月11日強震海嘯後，引發爆炸起火，導致輻射外洩。(圖／達志影像／美聯社)



記者王佩翊／編譯

日本福島第一核電廠在311大地震後引發核災因此全面停止運作，然而廠區內卻有8棟建築因受海嘯侵蝕，且年久失修，出現壞損與設備受損，至今仍未修復。日本東京電力公司表示，雖然目前禁止外人進入相關區域，但是為了預防事故發生，將在5月底前確定是否要拆除或修建核電廠內部所有危樓與設備。

根據《共同社》報導，福島第一核電廠的3號機組與4號機組的共用排氣筒上，一塊設置在腳手架上的鐵板因不堪長期腐蝕，在2019年1月從76公尺高的地方掉落。該次事故後，東京電力公司開始針對廠區內的所有建築物進行老化程度的安全檢查。

▲東京電力公司福島第一核電廠2008年10月及2012年2月26日空拍圖。（圖／路透）



東京電力公司透露，這8棟出現問題的建築分別是4號機組的反應堆廠房、2號機組汽輪機房、1號與2號機組反應堆廠房周遭的廢棄物處理房等。這幾間廠房雖然抗震性沒問題，但由於311海嘯當時的侵襲與氫氣爆炸衝擊，造成外牆出現裂縫或是相關設備搖搖欲墜。

福島第一核電廠雖然全面停止運轉，但是因為2號機組汽輪機房正在進行轉移地下積存核汙水作業，廢棄物處理房也在施工修整核汙水管道，因此仍會有工人進出。東電將率先把在汽輪機房上方容易掉落的零件取下，未來也會在相關區域設置路障提醒工作人員。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！