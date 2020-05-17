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零息時代　小資族的福音！數位存款帳戶活存續拚高利　最高2%

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▲▼電腦,學習,宅在家。（圖／pakutaso）

▲各銀行為攏絡小資族群，活存持續高利、拚優惠。（圖／pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）衝擊經濟，各國以寬鬆政策因應，甚至外界還預測央行還會繼續降息，面臨存款幾乎「零息」的時代，為了吸引年輕族群，各銀行的數位帳戶仍「穩在高利」，最高甚至可以達到2%，小資族存一筆10萬元半年可以賺利息500多元；或者每個月存2萬元，一年可賺利息1300元。

根據金管會統計，至今年第一季止，數位存款帳戶已經突破400萬戶，達到415萬戶。其中台新銀行仍是數位存款帳戶霸主，有198.8萬戶，其次是國泰世華銀有58.2萬戶，王道銀行43.5萬戶第三，永豐銀行37.2萬戶緊追於後、一銀也有20.5萬戶，也擠入前五大。

請繼續往下閱讀...

而各家數位存款為了迎戰今年下半年即將進入市場的「純網銀」，以及鞏固市場，各家銀行仍繼續拚高利，以台新銀行來說，新台幣活存最高還是有1%，只要每月單筆轉入2萬元或使用 Richart Visa金融卡消費兩筆，即可於限額內享1%，根據台新銀估算，只要每個月存2萬元，最高可享年息1300元；王道銀行則仍是台幣活儲帳戶存款100萬元以下的部分享0.5%，超過100萬至200萬以下的部分享1.1%高利。

而永豐銀的大戶讓微薪也能當大戶，其中存款1元就可以計息，只要存款50萬元可享利率1.1%，新臺幣50萬至200萬利率0.45%。擠入前五大的一銀也不惶多讓，存款金額100元到12萬元享1.2%高利活存；而華南銀行為了攏絡客戶，活存利率最高2%，如果存10萬元，經華銀的計算，半年就可賺利息558元，對於小資族而言可小賺一筆。

▲▼個銀行數位帳戶比較表。（表／記者吳靜君、資料來源：各銀行）

▲各銀行數位帳戶比較表。（表／記者吳靜君、資料來源：各銀行、實際優惠以各銀行公告為準）

吸引年輕人上門公股銀搞「推薦」招數　朋友愈多賺愈多

為了吸引年輕人上門，公股銀行不只拚高利，更是祭出好康，以一銀為例，推薦人與被推薦人都可以拿好康，推薦人只要透過iLEO APP分享專屬推薦連結，被推薦人透過iLEO數位帳戶開戶，並且成功登入網銀，雙方都可以獲得100元的新戶禮。

華南銀行表示，今年華銀的SnY數位存款帳戶新戶激增近5萬戶，華南銀行推出「SnY好友推薦禮」活動，即日起至7月底只要透過推薦人專屬頁面，分享推薦申辦連結，號召親友、同事或同學揪團開戶，每推薦5人完成台幣SnY帳戶申辦者，即可獲得現金1,000元推薦禮，推薦越多拿越多。

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