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洛杉磯香菸倉庫爆炸！　消防員面罩全燒熔　穿越「9m火牆+燃燒梯」逃生　

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▲▼美國加州洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。（圖／達志影像／美聯社）▲▼美國加州洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯市中心16日一棟商業大樓發生火警，烈焰延燒數棟樓，而消防隊抵達現場後，又發生二次爆炸，造成11名消防員受傷，其中3人傷勢較為嚴重。現場消防員表示，由於爆炸來得相當突然，在屋內的人必須穿過至少30英尺高的「火牆」逃生，他們跑出來時，面罩都已經被燒熔。

洛杉磯消防局長斯柯特（Erik Scott）表示，火災地點位在美國最大的日僑社區「小東京（Little Tokyo）」，他們在16日下午6時30分左右接獲通報，當時出動200多名消防員前往搶救。不過卻在消防隊抵達現場後，突然發生爆炸，造成11名消防員受傷，其中3人傷勢較重，2人在使用呼吸器，但目前皆無生命危險。

▲▼美國加州洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼當地消防局出動至少240名消防員前往灌救（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國加州洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。（圖／達志影像／美聯社）

斯柯特說，消防員抵達現場後，先在屋內和屋頂滅火並尋找起火點，而當時一名在屋內的消防員發現，大樓內的濃煙和壓力正逐漸增加，便立刻命令所有人離開，結果就發生了爆炸。消防員必須穿過目測至少30英尺（約9公尺）高的「火牆」逃出。

斯柯特表示，有多名消防員從屋頂上沿著逐漸被火吞噬的梯子爬下來，有些消防員身體都著火了，他們必須立刻脫下已經被火燒熔的面罩，而且從屋內沖出的烈火也燒毀了對街的一輛消防車，「這是我見過最糟糕的情況之一。」

美聯社報導指出，起火現場是一間名為「Smoke Tokes Wholesale Distributor」的菸品批發商倉庫，該批發商提供俗稱大麻油的丁烷蜂蜜油（butane honey oil）相關製造材料，同時也販售電子菸等產品；目前起火原因還在調查當中。

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