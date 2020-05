洛杉磯香菸倉庫爆炸！　消防員面罩全燒熔　穿越「9m火牆+燃燒梯」逃生　

▲洛杉磯市中心16日一棟建物起火爆炸造成11名消防員受傷。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國加州洛杉磯市中心16日一棟商業大樓發生火警,烈焰延燒數棟樓,而消防隊抵達現場後,又發生二次爆炸,造成11名消防員受傷,其中3人傷勢較為嚴重。現場消防員表示,由於爆炸來得相當突然,在屋內的人必須穿過至少30英尺高的「火牆」逃生,他們跑出來時,面罩都已經被燒熔。

洛杉磯消防局長斯柯特(Erik Scott)表示,火災地點位在美國最大的日僑社區「小東京(Little Tokyo)」,他們在16日下午6時30分左右接獲通報,當時出動200多名消防員前往搶救。不過卻在消防隊抵達現場後,突然發生爆炸,造成11名消防員受傷,其中3人傷勢較重,2人在使用呼吸器,但目前皆無生命危險。

▲▼當地消防局出動至少240名消防員前往灌救(圖/達志影像/美聯社)



斯柯特說,消防員抵達現場後,先在屋內和屋頂滅火並尋找起火點,而當時一名在屋內的消防員發現,大樓內的濃煙和壓力正逐漸增加,便立刻命令所有人離開,結果就發生了爆炸。消防員必須穿過目測至少30英尺(約9公尺)高的「火牆」逃出。

斯柯特表示,有多名消防員從屋頂上沿著逐漸被火吞噬的梯子爬下來,有些消防員身體都著火了,他們必須立刻脫下已經被火燒熔的面罩,而且從屋內沖出的烈火也燒毀了對街的一輛消防車,「這是我見過最糟糕的情況之一。」

美聯社報導指出,起火現場是一間名為「Smoke Tokes Wholesale Distributor」的菸品批發商倉庫,該批發商提供俗稱大麻油的丁烷蜂蜜油(butane honey oil)相關製造材料,同時也販售電子菸等產品;目前起火原因還在調查當中。

BREAKING: At least 10 firefighters "down," multiple buildings on fire after explosion in downtown Los Angeles pic.twitter.com/C23f6ausYq