精準預言新冠疫情！　印度神童警告：12月將有「更大災難」降臨世界

▲ 阿南德去年預言成真。（圖／翻攝自YouTube／Abhidheya09）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）年紀輕輕就取得草藥微生物學研究生學位，更是國內富有盛名的占星師，去年8月預言2020年將有災難發生，果真爆發新冠疫情。據他所說，這場災難會在5月29日結束，但今年12月20日將發生一場更慘烈的危機。

阿南德2019年8月在YouTube上傳影片《2019年11月到2020年4月世界面臨巨大危險》，以占星術預言世界各國將遭遇災難，自2019年11月開始，在今年3至4月進入高峰，並在5月29日後走出困難，疾病的蔓延和嚴重性都會降低，但在6月前不會有好消息。

然而，阿南德後續的預言更加令人擔憂。他4月初上傳《2020到2021年世界的未來》指出，人類可能會研發出對抗新冠病毒（COVID-19）的疫苗，但未來會出現更多新病毒，甚至是超級細菌（superbugs）。

他預言，全球將在2020年12月20日再度迎來大災難，持續至2021年3月21日。木星與土星將在12月20日完全相合，代表這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。明年2月10日則會發生更大的天象變化，造成全球經濟崩盤。

阿南德呼籲，人類必須停止屠殺動物及危害大自然，否則將面臨地球的懲罰。他最後也表示，「我不希望人們因我的預言而恐慌，願這場災難性的疫情盡快結束。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。