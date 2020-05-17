　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

精準預言新冠疫情！　印度神童警告：12月將有「更大災難」降臨世界

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 印度著名神童兼占星術士阿南德（Abhigya Anand）。（圖／翻攝自YouTube／Abhidheya09）

▲ 阿南德去年預言成真。（圖／翻攝自YouTube／Abhidheya09）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）年紀輕輕就取得草藥微生物學研究生學位，更是國內富有盛名的占星師，去年8月預言2020年將有災難發生，果真爆發新冠疫情。據他所說，這場災難會在5月29日結束，但今年12月20日將發生一場更慘烈的危機。

阿南德2019年8月在YouTube上傳影片《2019年11月到2020年4月世界面臨巨大危險》，以占星術預言世界各國將遭遇災難，自2019年11月開始，在今年3至4月進入高峰，並在5月29日後走出困難，疾病的蔓延和嚴重性都會降低，但在6月前不會有好消息。

然而，阿南德後續的預言更加令人擔憂。他4月初上傳《2020到2021年世界的未來》指出，人類可能會研發出對抗新冠病毒（COVID-19）的疫苗，但未來會出現更多新病毒，甚至是超級細菌（superbugs）。

他預言，全球將在2020年12月20日再度迎來大災難，持續至2021年3月21日。木星與土星將在12月20日完全相合，代表這場危機的嚴重程度將遠遠超過新冠疫情。明年2月10日則會發生更大的天象變化，造成全球經濟崩盤。

阿南德呼籲，人類必須停止屠殺動物及危害大自然，否則將面臨地球的懲罰。他最後也表示，「我不希望人們因我的預言而恐慌，願這場災難性的疫情盡快結束。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
吳宗憲曝「知道太多羅志祥內幕」　聽到關鍵字秒慘叫
印度神童「神預言新冠肺炎」　警告：12月有「更大災難」降臨世
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

福島第一核電廠8建築成危樓　東電5月底決定拆遷與否

印度移工「塞滿聯結車」遇車禍24死　等嘸救濟金冒險返鄉…移工屢傳死傷

拒絕「啪啪啪」！光頭男把她「脖子裝鎖吊天花板」　拿撞球棍凌虐

睡一半突被小三狠咬性器！偷腥男為保「命根」踹死對方　法官：防衛過當

精準預言新冠疫情！　印度神童警告：12月將有「更大災難」降臨世界

洛杉磯香菸倉庫爆炸！　消防員面罩全燒熔　穿越「9m火牆+燃燒梯」逃生　

破千例確診後！美國羅斯福號1船員染「肺結核」

印尼失業人口升至700萬！　首都設10台白米提款機救急

比爾蓋茲贊助「新冠病毒採檢計畫」喊卡　FDA：要緊急使用授權

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

指揮中心推「防疫新生活」運動 陳時中吃滷肉飯親身示範！

「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

福島第一核電廠8建築成危樓　東電5月底決定拆遷與否

印度移工「塞滿聯結車」遇車禍24死　等嘸救濟金冒險返鄉…移工屢傳死傷

拒絕「啪啪啪」！光頭男把她「脖子裝鎖吊天花板」　拿撞球棍凌虐

睡一半突被小三狠咬性器！偷腥男為保「命根」踹死對方　法官：防衛過當

精準預言新冠疫情！　印度神童警告：12月將有「更大災難」降臨世界

洛杉磯香菸倉庫爆炸！　消防員面罩全燒熔　穿越「9m火牆+燃燒梯」逃生　

破千例確診後！美國羅斯福號1船員染「肺結核」

印尼失業人口升至700萬！　首都設10台白米提款機救急

比爾蓋茲贊助「新冠病毒採檢計畫」喊卡　FDA：要緊急使用授權

啪啪聲此起彼落！好市多再現「西瓜拍打大隊」…網心虛：看別人拍跟著拍

中職／下一個千安百轟百盜挑戰者　陳鏞基盜壘有得拚

企聯射箭／模擬賽有譜　奧運國手4對8拚獎金

中職／徐薇淩開球最欣賞恰恰　期待與胡金龍切磋高球

中職／看平鎮「江林」尬美技　林承飛想起地獄式特守

下班愛鳥不見！奴才「抬頭猛一看」超傻眼　網笑瘋：被封印了

李府千歲聖誕 「南鯤鯓代天府」出現年度最大廟會進香團

「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

不斷更新／悍將率先突破霸能　首局富邦1比0樂天

阿金姐姐做惡夢抽搐　暖弟靠近親親：別怕，我在這！

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

印度神童預言：12月會有更大災難

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

CNN：台灣抗擊新冠肺炎成功激怒北京

公開15歲女友私密資料...她崩潰「21樓躍下」　渣男只被罰12萬

《跳舞的熊》作家：這可能是中國政府崩盤警訊

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

北極臭氧洞神奇自閉！

警查違規車輛…驚挖分屍案　屍體被「切2半」塞皮箱

英一對男女在公墓上演「活春宮」

德國外交部挺台灣參加WHA：能助世界抗疫

更多熱門

相關新聞

解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」

解禁前奏？陳時中要規劃「實體音樂會」

新冠肺炎連續10天零確診，中央流行疫情指揮官陳時中表示，中華文化總會5月20日將舉辦「用愛畫個圈」線上音樂會，希望大家能響應一起畫愛心慶祝，而因應疫情趨緩，未來也規劃舉辦實體音樂會，並把記者會慢慢移動到戶外，逐漸恢復以前的生活。

考生拒戴口罩5科恐0分　陳時中說話了

考生拒戴口罩5科恐0分　陳時中說話了

陳時中坦言「健保確實財務吃緊」

陳時中坦言「健保確實財務吃緊」

連10天+0！陳時中：期中考考得不錯

連10天+0！陳時中：期中考考得不錯

侯友宜紓困手冊酸中央　陳時中：開心就好

侯友宜紓困手冊酸中央　陳時中：開心就好

關鍵字：

世界疫情2019新型冠狀病毒新冠病毒新冠肺炎COVID-19印度阿南德Abhigya Anand東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

陳時中曝要調漲健保費

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

印度神童預言：12月會有更大災難

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面