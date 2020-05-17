墨西哥又傳「記者被殺」　上一位剛被2「摩托車殺手」做掉！

▲記者巴斯克斯（Jorge Ruiz Vazquez）於去年（2019）在墨西哥維拉克斯州（Veracruz）被人發現在家中中槍身亡。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

不只一個殺人犯逍遙法外...。墨西哥記者亞曼塔（Jorge Armenta）於17日在北部的奧夫雷貢城（Ciudad Obregon）遇害，這已經是今年發生的第3起了。「無國界記者組織」（Reporters Without Borders, RSF）表示，他生前曾被威脅，也已經接受政府的保護。

綜合外媒報導，無國界的記者組織把經常把墨西哥、內戰頻傳的敘利亞及阿富汗列為「對媒體最危險的國家」，因為在這兩個國家內，經常發生毒品走私、政治貪腐及暴力事件頻傳，並且很多殺人犯到目前為止都消遙法外。

據報導，地方檢察官辦公室在推特PO文表示，目前已經證實一場武裝攻擊帶走了數位媒體Medios Obson主任亞曼塔的性命。RSF也表示，這是今年被殺死的第3位記者，目前正在調查此謀殺案，亞曼塔也曾被威脅，也接受了政府的保護。

據了解，另外兩位記者分別是阿爾瓦雷茲（Víctor Fernando Alvarez）4月22日失蹤，4月11日被人發現陳屍在卡普爾科（Acapulco）港；另一位則是費拉爾在東部韋拉克魯斯州（Veracruz），他於今年3月準備上車時，被2名「摩托車殺手」槍殺。

其實，去年墨西哥也傳出7天內3個記者被槍殺的事件；墨西哥許多媒體也批評，政府說要杜絕暴力，但卻很消極，製造出許多灰色地帶。

▼警方封鎖亞曼塔被謀殺現場。（圖／路透）

