　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥又傳「記者被殺」　上一位剛被2「摩托車殺手」做掉！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼墨西哥維拉克斯州（Veracruz）記者巴斯克斯（Jorge Ruiz Vazquez）於2日在家中被槍殺身亡。（圖／路透）

▲記者巴斯克斯（Jorge Ruiz Vazquez）於去年（2019）在墨西哥維拉克斯州（Veracruz）被人發現在家中中槍身亡。（圖／路透）

實習記者任珈萱／綜合報導

不只一個殺人犯逍遙法外...。墨西哥記者亞曼塔（Jorge Armenta）於17日在北部的奧夫雷貢城（Ciudad Obregon）遇害，這已經是今年發生的第3起了。「無國界記者組織」（Reporters Without Borders, RSF）表示，他生前曾被威脅，也已經接受政府的保護。

綜合外媒報導，無國界的記者組織把經常把墨西哥、內戰頻傳的敘利亞及阿富汗列為「對媒體最危險的國家」，因為在這兩個國家內，經常發生毒品走私、政治貪腐及暴力事件頻傳，並且很多殺人犯到目前為止都消遙法外。

據報導，地方檢察官辦公室在推特PO文表示，目前已經證實一場武裝攻擊帶走了數位媒體Medios Obson主任亞曼塔的性命。RSF也表示，這是今年被殺死的第3位記者，目前正在調查此謀殺案，亞曼塔也曾被威脅，也接受了政府的保護。

據了解，另外兩位記者分別是阿爾瓦雷茲（Víctor Fernando Alvarez）4月22日失蹤，4月11日被人發現陳屍在卡普爾科（Acapulco）港；另一位則是費拉爾在東部韋拉克魯斯州（Veracruz），他於今年3月準備上車時，被2名「摩托車殺手」槍殺。

其實，去年墨西哥也傳出7天內3個記者被槍殺的事件；墨西哥許多媒體也批評，政府說要杜絕暴力，但卻很消極，製造出許多灰色地帶。

▼警方封鎖亞曼塔被謀殺現場。（圖／路透）

ET快訊
渣夫偷情嫂嫂！傳訊甜喊：好癢～　人妻忍10年↑崩潰
桃園3歲童賣場遭擄「丟包12公里外」！30小時在新竹抓到人了
周揚青被嫌「越修圖越醜」仍堅持！　親揭不PO原圖3理由
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

逃亡26年藏塞納河左岸...盧安達種族大屠殺「幕後金主」被捕

僅隔一條街！中國靠灑幣馬爾他「監視歐盟」...使館內傢俱暗藏玄機

民調：若6個月內疫情仍嚴峻　30%南韓企業擬裁員

抗議英國疫情處理方式　19人「違反社交距離」遭逮捕

墨西哥又傳「記者被殺」　上一位剛被2「摩托車殺手」做掉！

精液可能有毒！專家：確診者康復後「忍一忍」　關鍵30天病毒潛伏期

梨泰院夜店增至168例！防堵「N代人傳人」成難題　南韓堅持20日重啟校園

日本小學停課長期化　受虐兒童較同期增加10~22%

「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

福島第一核電廠8建築成危樓　東電5月底決定拆遷與否

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

捷運內拒戴口罩！女腦羞揮拳 保全眼鏡噴飛...隱忍任毆3分鐘

87.7%民眾贊成發現金！　國民黨團主張全民普發6000元

台中妹清晨喝ㄎ一ㄤ亂奔馬路警攔　她撂英文喊3次「哩咪爾味」

累成狗樣！家人載汪到溪邊玩耍　牠饋車窗睡成大叔樣...網：喝多了

國中會考首例！新北考生蓄意惡搞　不戴口罩還趴睡...數學科0分計算

逃亡26年藏塞納河左岸...盧安達種族大屠殺「幕後金主」被捕

僅隔一條街！中國靠灑幣馬爾他「監視歐盟」...使館內傢俱暗藏玄機

民調：若6個月內疫情仍嚴峻　30%南韓企業擬裁員

抗議英國疫情處理方式　19人「違反社交距離」遭逮捕

墨西哥又傳「記者被殺」　上一位剛被2「摩托車殺手」做掉！

精液可能有毒！專家：確診者康復後「忍一忍」　關鍵30天病毒潛伏期

梨泰院夜店增至168例！防堵「N代人傳人」成難題　南韓堅持20日重啟校園

日本小學停課長期化　受虐兒童較同期增加10~22%

「5G傳播病毒」假消息瘋傳！各國爆基地台縱火案　電信工人也受害

福島第一核電廠8建築成危樓　東電5月底決定拆遷與否

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

國際熱門新聞

印度神童預言：12月會有更大災難

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

洛杉磯傳多起爆炸聲　數棟建物起火

狠妻3箱鹽酸淋尪…冷眼看他逐漸溶解消失

Kobe墜機意外驗屍報告出爐..體內有藥物反應

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

CNN：台灣抗擊新冠肺炎成功激怒北京

公開15歲女友私密資料...她崩潰「21樓躍下」　渣男只被罰12萬

《跳舞的熊》作家：這可能是中國政府崩盤警訊

新冠病毒起源「中國全封口」　專家點破3大網路訊息陰謀

偷腥男被小三狠咬性器　踹死對方遭認定防衛過當

北極臭氧洞神奇自閉！

英一對男女在公墓上演「活春宮」

警查違規車輛…驚挖分屍案　屍體被「切2半」塞皮箱

更多熱門

相關新聞

前鎮母子聯手殺家暴父藏冰櫃　判刑定讞

前鎮母子聯手殺家暴父藏冰櫃　判刑定讞

發生在2018年9月高雄市前鎮區的冰櫃藏屍命案，丁姓男子因長期對妻兒家暴，最後洪姓妻子慫恿大兒子，找來2名友人殺害父親，奪取財產，並將屍體冰藏在冰櫃中長達3個月。案發後家屬大多原諒母親與長子，最高法院審理後，將母親判刑8年、長子判刑18年2月，另外友人分別判刑13年、15年，全案定讞。

法國「連續殺人犯專家」：我都在撒謊

法國「連續殺人犯專家」：我都在撒謊

甲醇中毒70死　葬禮用假酒23人喪命

甲醇中毒70死　葬禮用假酒23人喪命

墨國單日353死！外交部發言人染疫「總統府員工病逝」

墨國單日353死！外交部發言人染疫「總統府員工病逝」

狠媽刺殺3歲兒　放任屍體在家腐爛

狠媽刺殺3歲兒　放任屍體在家腐爛

關鍵字：

墨西哥記者謀殺無國界記者組織RSFJorge Armenta

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

印度神童預言：12月會有更大災難

好市多名牌拖鞋675元！網曝驚天秘密：會吐

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

北韓撤下中央廣場「金日成、金正日」肖像！

琵琶鼠曬到變魚乾　喝一口水復活

即／黃蜂大轉彎滑過　暴風圈侵襲率曝

即／疑遭雷擊！台中男倒臥大坑山步道

雷／《夫婦》大結局腥夫超悲下場出爐

米可白嫁尾牙大王6年爆分居　秒答：我還跟4條狗一起住

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

陳時中曝要調漲健保費

即／俞家肉粽老闆　撞死重機騎士

糖比蛋還可怕！害膽固醇飆高「4食物是元兇」

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

獨／愷樂爆有上海富商男友「今年已論及婚嫁」！　好友小蜜桃牽線當紅娘

更多

最夯影音

更多
掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著
開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

開箱文曝光！好市多浮誇新品 整支雞腿、秋刀魚塞進泡麵！

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

黃子韜曝吳亦凡、鹿晗當年「一暖舉」　印象深刻：我每次想都很想哭

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

罷韓在即！韓國瑜15日首次表態　呼籲支持者：別投票！監票就好

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

《夫婦的世界》渣夫正宮小三全放生　金喜愛甩鈔票丟地上..朴海俊丟臉也得撿

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面