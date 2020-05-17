印度移工「塞滿聯結車」遇車禍24死　等嘸救濟金冒險返鄉…移工屢傳死傷

▲印度移工擠在卡車上準備回鄉。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者康世人新德里16日專電

印度外地移工因全國封鎖政策而流離失所和死亡悲劇近來不斷發生，16日凌晨，一輛載著返鄉外地移工的聯結車與另一輛貨車在北方省相撞，至少導致24人死亡，15人受傷。

印度新聞信託社（PTI）引述北方省（UP）警方談話說，一輛載著約50多名返鄉外地移工的聯結車從拉吉斯坦省（Rajasthan）出發，凌晨行經北方省奧賴耶縣（Auraiya）時，與另一輛從德里出發的貨車相撞，至少造成24名外地移工死亡。

警方和當地官員獲報後立刻趕往現場處理事故，並在當地居民協助下展開救援行動。

奧賴耶縣首席醫療官斯里瓦斯塔瓦（Archana Srivastava）指出，這起車禍已造成24人死亡，還有15人重傷被送往北方省醫療科學大學附設醫院（Uttar Pradesh University of Medical Sciences）治療。

奧賴耶縣治安官員辛赫（Abhishek Singh）表示，這起車禍事故發生在凌晨3時30分，死傷的外地移工多數是比哈省（Bihar）、加爾克漢德省（Jharkhand）和西孟加拉省（West Bengal）的居民。

▲▼印度都市移工擠在卡車或是徒步走回家鄉。（圖／達志影像／美聯社）



這起事故中的外地移工原本都在拉吉斯坦省工作，但因全國封鎖而失業、生活困難，因等不到政府派的專車或專用特別列車送他們回鄉，而一起雇用聯結車返鄉。

在事發後，印度總理莫迪和北方省長阿蒂提亞納特（Yogi Adityanath）分別推文和發表聲明向死者表達哀悼之意，並指示相關單位儘快救助傷者。

印度為控制2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，從3月25日實施全國封鎖，禁止人員流動及停止所有公共交通，但數千萬在都市打工的農村外地移工卻因此失業而陷入生活困難。

印度政府雖宣布將給予外地移工金錢和糧食救濟，但多數外地移工受訪時表示因為沒有銀行戶頭，根本沒有拿到政府的救濟款。

▲移工排隊等待政府專車。（圖／達志影像／美聯社）



生活困苦加上長期的思鄉情緒，外地移工除在封鎖之初爆發一次大規模步行返鄉潮外，4月下旬起政府同意用專車和專用列車運載這些外地移工返鄉，但許多等不到政府通知搭車返鄉的外地移工，最近紛紛以步行、騎腳踏車或集體雇車返鄉。

由於數百到數千公里的長途跋涉，印度近日不斷傳出外地移工返鄉悲劇，包括有16名外地移工8日因步行太過疲累睡在鐵軌遭貨運列車輾斃。

13日，至少6名外地移工返鄉途中，在北方省穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）因車禍死亡；14日也有8名外地移工，在馬德雅省（Madhya Pradesh）因乘坐卡車與公車相撞而死亡，且有54人受傷。