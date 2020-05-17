台星有望與台灣大、亞太5G三方合作？賴弦五：Everything is possible

▲台灣之星總經理賴弦五。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣即將在2020下半年迎來5G新時代，先前市場有傳聞台灣大哥大有可能與亞太（並無標3.5GHz頻譜）合作5G「共頻共網」，這樣的傳聞乍聽之下會讓人以為台灣之星拿下的40Mhz，與台灣大的60Mhz一起結合為100Mhz無望；不過在《ETtoday新聞雲》記者詢問台灣之星總經理賴弦五時，他笑著表示，Everything is possible。

先前電信業者在第二階段標5G頻譜位置前，外界都認為，如果台灣大的60Mhz與台灣之星的40Mhz位置能夠鄰近，那麼雙方合作就有機會成為連續100Mhz的「夢幻頻寬」。

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不過，二階段最終結果出爐後，雙方位置卻是分別在「魚頭」與「魚尾」，讓人不免覺得「可惜」；只不過，當時有市場人士認為，端看現在的電信技術發展，即便雙方位置不相近，仍有機會合作。

「與台灣大之間要合作當然還是有可能，Everything is possible！」賴弦五幽默地反問記者，現今的主流婚姻制度應該沒有規範到電信市場吧？所以台灣之星與台灣大之間當然還是有可能合作的。

法人之間不適用主流婚姻關係，並不限制只有「兩個人」的關係；當被問到是否現在就有與台灣大討論合作相關事宜，賴弦五表示，總是有一些接觸，一切都看之間的發展。

賴弦五進一步補充，業者之間討論的永遠是「利益」，而非「緣分」、「情份」，即便業者間先前可能有一些不愉快，只要最後的共同利益能夠談成，未來還是能與其他業者一同合作5G服務。

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