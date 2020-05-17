與三大電信拼搏5G戰場　台星賴弦五：一開始就鎖定40Mhz

▲台灣之星總經理賴弦五 。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G競標已結束一段時間，台灣之星在3.5GHZ的部分標到了40MHz頻寬，不過先前外界都認為，至少要標到連續80~100MHz才能做較好的5G應用，台灣之星只有標得40Mhz「會不會不太夠？」對此，台灣之星總經理賴弦五表示，一開始就只鎖定40Mhz的頻寬。

在2020年初，台灣之星以197.08億元標得3.5GHz頻段的40MHz頻寬，成功地搶進了台灣5G市場，且號稱是3.5GHz單位用戶個人頻寬最大的電信業者。

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「原本台灣之星就預定要標40Mhz頻寬。」賴弦五分析，如果台灣之星當時鎖定要標到60Mhz，那麼到時候的局面就可能三大電信就各自標到70Mhz而已（台灣3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬），不過這樣的結果難度太高，因此對台灣之星來說，一開始就沒有「標到60Mhz」這個局。

標得40Mhz並不「怪」

事實上，現在世界各國也有許多電信公司只有標到40Mhz的例子；賴弦五指出，像是英國O2、Vodafone、EE等都只有標到40Mhz，甚至比利時與香港的電信公司都有這樣的例子。

也就是說，40Mhz的例子在世界上很多國家都有，台灣之星標到40Mhz並不是一件「很怪的事情」，在世界上很多國家都有業者是用40Mhz去做5G服務。賴弦五指出，舉凡VR、AR、4K、8K等應用，5G沒有任何一個應用非得要80~100Mhz才能夠運作。

至於為什麼電信業者一開始都表示想要爭100Mhz？賴弦五說明，這是因為對於電信業者來說，裝設一個基站的成本，100Mhz與40Mhz所要付出的成本是一樣的，那麼業者發射100Mhz會比發射40Mhz來得有效益，因為100Mhz的容量與速度都比40Mhz好一點。

不過這是在頻譜不用錢的情況下100Mhz會比40Mhz來得有效益；假設現在標100Mhz標金需要500億，而40Mhz只要200億，業者就要去權衡自己的用戶數與容量需求，如果客戶數沒有那麼多，頻譜的需求可能就不需要那麼大。

賴弦五表示，台灣之星是一個比較小的業者，客戶數沒那麼多。如果100Mhz與40Mhz的價格是一樣的，那麼當然會去爭取100Mhz；但是因為台灣的5G頻譜需要付出相對應的成本，所以在權衡之下，台灣之星當然只需要40Mhz即可。

或許有些用戶可能會擔心，下半年台灣進入5G時代後，依照台灣之星只有拿到40Mhz，網路速度會不會比其他三家來得慢？賴弦五以現在的4G網路為例，台灣的4G網路不是速度不夠快，是「容量」的問題。

如果在人潮擁擠的地方，同一個電信的用戶數量高，那麼用戶就會因為「網路塞車」而覺得速度比其他家來得慢；而依照台灣之星的用戶數，以及取得的頻譜數來說，台灣之星用戶所分得的「個人頻寬」相對較多，所以在網路速度的用戶體驗上不會用「速度慢」的問題。

另外賴弦五也認為，在5G開台之後，台灣之星可以有效改善網路體驗；他解釋，因為在4G網路時代，台灣之星所拿到的4G頻譜相較於大業者來說是較少的，但是這次的5G頻譜競標結果，台灣之星與其他大業者的差距已經縮小，所以網路容量上對於台灣之星的用戶來說絕對是相當夠用。

▼賴弦五認為，在5G開台之後，台灣之星可以有效改善網路體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

只有40Mhz也不會有頻譜分配問題

而除了一般消費用戶外，電信業者也都會提供企業用戶服務，當被問到台灣之星在標得40MHz後，會做出什麼樣的頻譜分配時，賴弦五笑著說，99.9%企業客戶都不用擔心分配頻譜的問題，因為台灣之星目前還沒有看到有企業客戶的運用，所使用的頻譜容量需求，有大到需要特別的安排，企業感測器等的聯網需求並不會像是一般用戶那麼大。

賴弦五指出，目前用戶使用網路最極端情況是在每年的跨年晚會，在每年的跨年晚會中，各大景點就會塞滿了人；假設一個景點當下所聚集的人潮是50萬人，每個人都在拍照上傳、打卡，使用量非常高，依照台灣之星的市佔率，大概約有4萬人在同時上傳打卡，這樣的情況下也不曾塞車。

目前台灣之星的企業客戶的網路需求會像是跨年晚會那麼極端，也因此這樣的情況即便延伸到了5G時代，也不會有網路塞車的問題，所以目前為止，並沒有什麼樣的企業客戶需要台灣之星特別去做頻譜切分。

不過一提到企業應用，賴弦五話鋒一轉，突然提到了先前吵得沸沸揚揚的「企業專頻專網」議題；他認為，企業專頻是個「假議題」，因為台灣其實沒有那麼多規模大到需要打造自己專頻的企業，且如果這些大企業都要打造自己的專頻專網，那麼勢必還得再養另外的團隊、付出額外成本才能去維持這樣的需求。

舉凡像是軟硬體維護，設備採購等，甚至是遇到問題時要能夠及時地作出反應等。賴弦五認為，如果一個企業有這樣的需求，那麼規模可能會像是福斯（Volkswagen）一樣擁有自己的汽車城才有可能。

再者，每家電信業者也是有能力可以切一塊頻譜出來做企業專網，就像是VPN一樣的概念即可；但如果要特別讓企業打造專頻，在使用效率上可能就不高，且與現實面應用來說有些脫節。賴弦五指出，企業會需要專網，但是到底需不需要專頻，這一點是需要打上問號的。

599「5G早鳥方案」是4G資費 以後沒那麼「好康」

在今年3月時，三大電信都紛紛推出了1,399元的「5G早鳥方案」；而在低資費總是「很有自我想法」的台灣之星，則是拋出了599元的「5G早鳥方案」，藉此來吸引消費者的目光。

▼599「5G早鳥方案」是4G資費，等5G正式開台後就不會有這樣的低資費價格。（圖／台灣之星提供）

只不過，與三大電信的1,399元資費一樣，這項599元資費其實是4G網路的價格；因為消費者在申辦這項早鳥方案時，無論是哪一家電信一開始都是提供4G網路服務，爾後在5G正式開台後，這些申辦早鳥方案的用戶就可以早先一步使用5G服務，只不過到時候還要以當時申辦的資費方案，來看能夠使用多久的5G網路。

至於這個「599」的超低價資費會不會延續到5G「非早鳥」方案當中？賴弦五表示，端看5G的成本，基本上不會有「599」這樣的5G資費。

「只不過最後5G的資費定價為何，就得要問問電信大哥了。」賴弦五笑著解釋，台灣之星一直都不是電信市場的價格制定者，業者們往往都是等「大哥」出手後，才會依照狀況推出自己的資費方案，而台灣之星也是如此。

賴弦五最後僅表示，台灣之星現在的確內部擬定了諸多5G方案，至於最後會推出哪一種方案組合，還是要看「大哥」所推出的資費才能夠定調。

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